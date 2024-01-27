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【高普離任】利物浦英超宿敵現身　曼城哥迪奧拿：我會睡得好

社會 11:20 2024/01/27

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利物浦主帥高普（左）離任，曼城主帥哥迪奧拿評感受。（法新社圖片）

英超利物浦主帥高普(Jürgen Klopp)公布消息，於季尾將離開球隊，結束紅軍執教9年生涯。利物浦目前在英超的最大競爭對手、曼城領隊哥迪奧拿現身說法，評價利物浦高普離任的看法。

曼城周五（26日）於英格蘭足總盃比賽，1:0淘汰熱刺。主帥哥迪奧拿被追問高普離開利物浦的事情時，明顯早有準備，指出他是無與倫比的主帥、無與倫比的人。

我跟高普不太熟稔，但我感覺是高普也離開我們。主要是利物浦在高普麾下，是曼城的大敵。

哥迪奧拿又續稱，很相信作為球會領隊，總會有感到倦意，相信高普將來會於英超再戰。

我個人也會懷念高普。因為沒有高普之後，但凡曼城對利物浦的之前一個晚上，我會睡好一點。

高普56歲，利物浦歷來最成功的主帥之一。2015年接任後，帶領利物浦走出低潮，9個球季為利物浦贏來7個錦標，包括歐聯、英超、足總盃及聯賽盃各一。目前利物浦於今季英超暫排行第一。

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記者：吳卓峰

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