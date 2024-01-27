【著數優惠】萬寧今日全場9折　周街免費派過萬份賀年福袋

▲ 萬寧今（27日）推九折優惠。（萬寧Facebook圖片）

萬寧今日（27日）在門市及官網同步全場9折優惠，多款產品亦有額外優惠，包括買牙膏送吸塵機；多款衛生巾、沐浴產品及保養品買一送一；以及多款護膚產品第二件半價等。

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萬寧開蓬巴士賀歲巡遊

萬寧過萬份禮物、價值逾$688「萬寧健與美龍年福袋」，將於周末隨街派，內有保健、護膚、個人護理等精選好物。

萬寧特設開蓬巴士，「萬寧福氣一條龍特派車」於1月26至27日，以及2月3至4日，連同吉祥物萬寧貓，上演賀歲巡遊，寓意萬寧跟市民新年行大運，福氣將帶旺全港。

萬寧開蓬巴士今日早上11時在旺角近朗豪坊上海街，下午3時半會在尖沙咀近星光大道。之後會於鰂魚涌、中環、堅尼地城、旺角、尖沙咀、將軍澳、荃灣及屯門停泊與粉絲互動，大派「萬寧健與美龍年福袋」，裡面包括多款健與美個人產品。

精彩禮物有：

Dove多芬胜肽修護髮膜

AHC膠原緊緻回彈眼霜

Protector 3D立體口罩

Colgate高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏

金裝能全素和雅培活力加營素

Salonpas撒隆巴斯舒適貼

只要遇上巴士，追蹤萬寧Instagram或fb帳戶，就會獲贈一份「萬寧健與美龍年福袋」。詳情及巴士停泊位置，可瀏覽萬寧fb專頁。

▲ 萬寧開蓬巴士賀歲巡遊。（萬寧圖片）

惠康今日92折

另外，惠康今日亦推92折優惠，在門市買滿168元，或在惠康網店買滿1,088元，輸入優惠碼CNY1088，即享92折。

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責任編輯：黃小冰