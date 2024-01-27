中年好聲音丨梁浩銓與懷孕太太分居　曹敏寶被指偷食造成「四角關係」

▲ 《中年好聲音》首季參賽者梁浩銓（左）婚變，與正懷孕的太太分居。

《中年好聲音》首季參賽者梁浩銓驚傳婚變，有傳媒揭出梁浩銓已與正懷孕的太太分居，而第三者有傳是同屆《中年好聲音》參賽者、前港姐冠軍曹敏莉妹妹曹敏寶（Mable）。

關係更複雜是，現年37歲的曹敏寶在2018年與科學家林潤生結婚，兩人婚後育有一子一女，夫婦居住三層獨立屋，曹敏寶亦不時在社交平台分享富貴生活。

【中年好聲音】生意失敗欠債纍纍 梁浩銓爆喊求父母原諒

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【曹敏莉妹妹】曹敏寶家住兩層獨立屋 有天台寬敞花園可打籃球游水

梁浩銓曹敏寶傳緋聞

可是，在《中年好聲音》比賽期間，梁浩銓與曹敏寶早已傳緋聞，二人除以「情侶檔」在台上演出外，彼此私下亦不時在社交平台分享合照。

成為嫌疑人的曹敏寶在接受媒體查詢有關婚外情，她只以「多謝關心」作回應。

至於梁浩銓，現時社交平台已清空所有帖文，並承認現與太太因夫妻問題暫時分居，而一直有指他與曹敏寶關係曖昧，其手上紋身「MC」是代表曹敏寶的英文名字縮寫，對此傳聞，梁浩銓否認，解釋指出「MC」是代表兒子Matthew和老婆Cheresa的英文名字，並強調分居與曹敏寶無關，指兩人只是朋友關係。

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梁浩銓在參加《中年好聲音》時曾分享個人經歷，痛哭指自己在8年前因生意失敗欠債，債主更上門追數，事件對他和父母造成困擾，最終浩銓被父母趕出家門並斷絕來往，他在參加《中年好聲音》時，公開了寫給父母的道歉信求雙親原諒。

在最困難的日子，他要在24小時營業的快餐店中「借宿」。而梁浩銓一天打數份工還債，並堅持唱歌追音樂夢。

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