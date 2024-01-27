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【垃圾徵費】謝展寰：將在三無大廈附近設大型垃圾桶　小型屋苑可聯合申請廚餘機

社會 14:54 2024/01/27

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謝展寰（中）。（資料圖片）

垃圾徵費押後至8月1日實施，環境及生態局局長謝展寰今（27日）在電台節目中表示，垃圾徵費實施後會在三無大廈附近位置設660公升的大型垃圾桶，並由政府收集，除派發指定袋外，亦會安排「綠展隊」協助助三無或單幢大廈，教導居民如何執行，同時觀察大廈周邊是否有足夠回收設施，考慮在大型垃圾站設置回收點及流動回收點。

至於廚餘回收，謝展寰表示，飲食業日後若將廚餘分類，政府會免費協助回收；現時部分商場和酒店已用密封、具除臭、殺菌和消毒功能，且可一周回收一次的「廚餘再生盒」，當局會逐漸推廣，及會拍片向業界解講分類準則。 而針對較小型的食肆，當局亦正擴展回收桶。

住宅廚餘方面，除會在年內於全港公共屋邨設「智慧廚餘回收桶」及讓超過1000戶的私人屋苑可申請免費租用外，較少型的屋苑亦可以聯合其他屋苑以合租廚餘回收桶。他稱，建立回收習慣需時，且考慮到成本問題，不會在8月1日就將回收設施增至足夠700萬名市民使用，而會逐漸增加。

謝展寰又承認過往宣傳工作確實做得不足，若有實物示範市民會更易理解有關內容，舉例早前有人發佈影片指指定袋容易破損，但推售後市民會知道若非故意刺穿幾承載過重，「基本上都係個正常垃圾袋」，會放心使用。

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電台 環境及生態局 謝展寰 垃圾徵費

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