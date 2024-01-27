【高才通】孫玉菡：已有7成申請者到港　正評估為港帶來的經濟效益

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勞工及福利局局長孫玉菡今日（27日）出席電台節目時表示，「高才通」至今共接獲6.5萬宗申請，9成多申請者來自內地，當中4成在海外大學畢業。另外已有3.6萬人到港，部分已在港覓得工作，但關注子女學習廣東話及升學問題，將透過人才辦公室提供協助。

他又指，當局正進行追蹤問卷調查，了解已來港、已激活簽證的高才通計劃申請人的來港後的生活及居住狀況，以及評估他們對香港經濟帶來什麼實際效益等，有關調查即將完成，很快會公佈。

另外，當局去年放寬26項工種輸入勞工，孫玉菡指，至今收到2,700宗申請，涉及輸入2萬9千人，其中2.4萬人屬新增工種，包括侍應、售貨員及出擊出事等，而最多是飲食業，過去一個月已批出600人來港。由於要謹慎處理，計劃初期的進度會相對慢些少

此外，孫玉菡指，深水埗社區客廳啟用後陸續收到不少商界人士表示願意尋找地方及承擔裝修費用等，已在九龍區的劏房集中地覓得選址和營運機構，初步認為可設3至4個社區客廳，相信其中1至2個可在今年年中前啓用。他又指，了解到劏房戶對洗衣服務、煮食空間，兒童活動空間等需求較大，會考慮在日後的社區客廳增加相關服務。

孫玉菡又提到，勞工處多隊「特遣小組」截至去年底，已巡查全港200多個建築地盤，共發出約400張「敦促改善通知書」及「暫時停工通知書」，並就有人明顯不遵守勞工法例、職安健法例，提出200多項檢控，主要涉及高處工作。

他稱，正就密閉空間實務守則修訂工作諮詢業界，期望今年上半年推出，透露其中一樣考慮措施是在出入口安裝攝錄機，方便確認工人有否進入密閉地方工作。

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責任編輯：黃小冰