東張西望丨七旬婦人丈夫突然「消失」　繼女反指有人講大話：父親想離婚

▲ 《東張西望》

TVB《東張西望》報道一位71歲老婦梅姐的86歲丈夫黃伯在今年因受傷入院後，之後輾轉被送至護老院，但太太竟不知丈夫所住何處。不過，黃伯女兒卻反指，黃伯早就想離婚。

《東張西望》主持黎寬怡採訪此個案，原來梅姐與黃伯結婚約20年，他們同樣配偶離世後再婚，婚後齊住在300呎左右的自置公屋單位。

而梅姐指，黃伯去年6月發生意外，但她一直找不到丈夫，說：「12點幾、1點開始打電話，一直打電話都無人聽，打到4點鐘，佢個女終於聽電話，話阿爸跌親，喺電梯碌落嚟，送咗去東區醫院。」

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▲ 《東張西望》

東張西望丨丈夫「突然失蹤」

於是梅姐即趕往醫院，後來黃伯情況逐漸穩定，梅姐亦有定時去醫院探望丈夫。但某日，梅姐如往日般到醫院，卻發現丈夫「突然失蹤」，後來才知黃伯轉院到東華東院。

當梅姐往東華東院探丈夫時，黃伯與前妻所生的三名子女卻表現出不太歡迎態度，梅姐稱：「次次去醫院都嘈交，他們說：『我都唔識你！』就拉埋掛簾，唔畀我睇我先生。後尾我唔理，等佢哋走咗先去，關係一直都好僵。」

▲ 《東張西望》

東張西望丨子女反對再婚

到去年8月，梅姐再到東華東院探丈夫，發現黃伯已出院：「社工話佢個女安排佢住院舍，我問住邊度，佢叫我問返佢個女。」之後，梅姐再向東華東院詢問，對方表示黃伯已入住老人院，但未有透露地址，叫梅姐向黃伯女兒詢問。同時，梅姐指黃伯跌倒後，丈夫手機由子女保管，所以她打手提多次沒人接聽。

當年，梅姐與黃伯結婚搬入自置公屋時，三個子女亦已搬走，據梅姐所講，黃伯與子女多年來不相往來，更指當年黃伯全家均反對二人結婚，因為他們覺得梅姐是一心騙財。

▲ 《東張西望》

東張西望丨黃伯女指繼母講大話

而梅姐生活費全靠黃伯，現在丈夫下落不明，梅姐生活也成問題：「我先生一個月畀1,000蚊我，早餐、午餐錢30蚊，100蚊坐車錢，一個月1,000蚊，夜晚就係我先生煮飯食。而家我先生失蹤，我連1,000蚊最基本都無，夜晚食飯錢都無。」梅姐指，她向政府申請傷殘津貼，每月有2000元，但要交管理費、差餉等。

但另一方面，《東張西望》聯絡黃伯大女，對方卻指梅姐講大話：「佢唔知點樣搵到個電話，打咗去個院長度，個院長同我講返，話問咗我爸爸，我爸爸唔想再見到呢個人。」

黃伯大女更指，父親已多次提出想離婚，說：「佢哋生活上已經有好多唔協調，或者係溝通上磨擦。屋企收埋好多垃圾，佢又唔掉，如果我接我老竇返去，佢會再跌親，間屋佢（梅姐）已經佔用晒所有人嘅生活空間。」

但梅姐卻稱，黃伯沒有提過想離婚，而梅姐亦終於聯絡到黃伯，黃伯更在電話稱：「我想返，我早就想返，我想返去過年。」到底是真是假？而《東張西望》將繼續跟進此個案。

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