【珍惜生命】沙田愉翠苑及葵涌葵芳邨分別有人墮樓　當場證實不治

警方今日（27日）早上接獲葵芳邨葵泰樓報案，指一名男子倒臥大廈對開地下，懷疑由高處墮下。救護人員到場，證實男子當場死亡。初步調查相信，死者從上址一單位墮下，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

另外，警方12時16分亦接獲沙田愉翠苑保安員報案，指發現一名女子倒臥愉能閣對開地面，懷疑由高處墮下，女子當場證實死亡，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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責任編輯：黃小冰