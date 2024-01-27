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【珍惜生命】沙田愉翠苑及葵涌葵芳邨分別有人墮樓　當場證實不治

社會 16:26 2024/01/27

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

警方今日（27日）早上接獲葵芳邨葵泰樓報案，指一名男子倒臥大廈對開地下，懷疑由高處墮下。救護人員到場，證實男子當場死亡。初步調查相信，死者從上址一單位墮下，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

另外，警方12時16分亦接獲沙田愉翠苑保安員報案，指發現一名女子倒臥愉能閣對開地面，懷疑由高處墮下，女子當場證實死亡，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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責任編輯：黃小冰

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