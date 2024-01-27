香港小姐丨郭羨妮不甘父親被污蔑　自知性格不適合娛圈：陷入抑鬱深淵

▲ 郭羨妮與父親感情十分好。

1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）父親在去年年底離世，可是YouTube頻道Smart Travel的主持Tsar Pang日前上載了一段短片，內容提及Sonija在爸爸離世後的心情，主持人卻在言談間引述網上傳聞，聲稱Sonija的爸爸因為沉迷賭博，父母還因感情欠佳而試過多次鬧離婚，令她有個悲慘童年。

此無的放矢言論令郭羨妮罕有地發火，直指主持「作文」並稱：「一直標榜自己會fact check 的Tsar Pang ，亦都像臨記頻道一樣，搬字過紙，又湊成一條影片，令我非常失望。」更發聲明怒轟報道失實，直斥：「不許任何人污蔑我的父親。」

圈中孝女丨郭羨妮發聲明怒轟報道 直斥：我不許任何人污蔑我的父親



▲ 郭羨妮早前發聲明怒轟報道失實。

郭羨妮再發文講心情

在今日（1月27日），在個人社交平台再發長文，首先表示事件已告一段落，有關聲明也會在自己的社交刪除，稱：

事情已經告一段落，不想在我的地方留下任何的不快，那篇聲明我將會刪除。 我是巨蟹座的，若果我的家人受到欺凌，我會變成一頭老虎！

Tsar pang 說我爸爸的故事，其實我早已聽過，爸爸還健在，當時我只是一笑置之。網絡上太多假新聞，回應他們即是貶低自己，跟他們一般見識。

▲ 郭羨妮父女。

然後，一向溫文的郭羨妮解釋今次動怒的原因，稱：

我罕有地發火一定有原因。因為我也曾經欣賞TsarPang 的工作態度和努力，有收聽及支持，即使她也有說過我以往不好的報導。我也沒有回應。

我說我尊重她是空姐老總，其實我跟她素未謀面，只是我自己曾經也是空姐，對於比我職位高的前輩的一種尊重。 相信人該尊重亡者，在這悲傷的兩個月，情緒時好時壞，從天天哭到現在偶已哭，已經是很好了。死者為大，在這時候還轉述未fact check 的💩，這鹽撒得我一身都是。心痛流淚……再流淚……

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遇上丈夫走出陰霾

然後，郭羨妮表示以前也有很多關於她的假新聞，其父親生前也曾指其性格不適合娛樂圈，稱：

以前我活躍於電視台的年代，並沒有社交平台，不能立刻親自回應報導，以致留下了很多不實的事，依然留在網上，相信到我死了之後都會－直存在。可悲！ 爸爸在生時曾經跟我說，很後悔讓我入娛樂圈。是的，我不應屬於這圈，我的性格不適合，而且太多令我難以想像的事發生在我身上，令我招架不住而陷入抑鬱的深淵。直至遇上我丈夫，人才走出陰霾。 好了，祝各位身體健康，生活愉快！

▲ 郭羨妮自知自己性格不合娛樂圈。