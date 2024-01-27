爺孫戀丨李龍基未婚妻被指有美國男友　基哥解釋事件否認「戴帽」

▲ 李龍基與未婚妻王青霞（Chris）。（經濟日報圖片）

李龍基未婚妻王青霞（Chris）近日負面新聞不斷，昨晚（1月26日）又有新料被爆，YouTube頻道「無糧軍師Water」主持人邵子風、水哥公開多張疑似Chris與另一男子的婚宴照，指當時為2018年10月，而李龍基在2019年才宣布與Chris拍拖，可是二人在之前已交往，即懷疑Chris向李龍基派帽。

主持人水哥公開在2018年10月，Chris回美國亞利桑那州與中年海軍Sky嘴咀及疑舉行婚宴的相片，其中一張相，Chris執新娘子后冠開心拍照，同場還有姊妹團。由於Chris似舉行婚宴時，同時也與李龍基在拍拖，因此指Chris是「時間管理大師」。

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李龍基反問：何來綠帽之事？

而李龍基接受媒體訪問承認相中人為Chris的前男友，但否認自己「戴綠帽」，解釋自己在2018年9月尾到鳳凰城重見Chris，而他在10月2日離開。」而在10月17日，Chris的舅父為她開生日會派對，會上有男子提出訂婚。因此李龍基稱，相信如果自己沒有出現在Chris生命中，她或可能真的訂婚會成事。

而後來李龍基離婚後，在2019年的8月才和Chri拍拖，因此他反問：「請問何來綠帽之事？」他指Chris在2019年4月後已沒回美國，並經常陪在他身邊，亦再沒有見過該男子，而同年年底，Chris向對方說交代清楚彼此不再是男女朋友。

李龍基感慨，現在有些人為了微薄課金故意抹黑別人，表示：「不分青紅皂白，不去尋求真相！」

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