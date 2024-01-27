中年好聲音丨梁浩銓曾公開鍾意曹敏寶　眉目傳情合唱《你最珍貴》

▲ 《中年好聲音》曹敏寶成導致梁浩銓婚變的嫌疑人。

《中年好聲音》首季參賽者梁浩銓在今日（1月27日）驚傳婚變，他亦承認現時與正懷孕的太太分居。不過同時有指與梁浩銓屬《中年好聲音》同屆參賽者的曹敏寶（Mable），正是介入梁浩銓婚姻的第三者。

可是現年37歲的曹敏寶也是個有夫之婦，與科學家丈夫林潤生育有一子一女。而梁浩銓接受媒體訪問澄清，婚變與曹敏寶無關，二人只是朋友關係。

中年好聲音丨梁浩銓與懷孕太太分居 曹敏寶被指偷食造成「四角關係」

▲ 妹曹敏寶（右）是港姐曹敏莉（左）的妹妹。

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參加《中年好聲音》傳緋聞

其實傳出梁浩銓與曹敏寶有不倫戀，因為在《中年好聲音》比賽期間，二人早已傳緋聞，他們除以「情侶檔」在台上演出外，彼此私下亦不時在社交平台分享合照，由此傳出二人關係曖昧。

同時，梁浩銓手上紋有「MC」，有指代表曹敏寶的英文名字縮寫，不過男方已解釋指，「MC」是代表其兒子Matthew和太太Cheresa的英文名字。

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梁浩銓曹敏寶打情罵俏

不過有網民發現，梁浩銓與曹敏寶曾在《中年好聲音》外傳節目《中年好姻緣》受訪時打情罵俏，梁浩銓被曹敏寶問：「揀你鍾意邊個多啲？」，他即回答：「我梗係鍾意曹敏寶多啲喇。」

曹敏寶聽後十分開心，電視畫面更出現大大心心圖案。二人並即興合唱《你最珍貴》，曹敏寶還含情脈脈地摸梁浩銓臉。

另外，曹敏寶過往常與丈夫出雙入對，同時常在社交平台上載夫婦合照，可是由今日曹敏寶少在IG上載夫婦合照，她昨日（1月26日）上載一段與兒子到嘉年華遊玩的照片，可是未見丈夫入鏡。

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