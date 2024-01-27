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飯戲攻心2丨羅蘭張繼聰旺角派鮑魚　阿聰預告謝票場向觀眾派過千元利市

娛樂 19:04 2024/01/27

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

羅蘭姐與張繼聰為宣傳賀歲片《飯戲攻心2》，在旺角百老匯戲院派鮑魚。

賀歲港產片《飯戲攻心2》的演員羅蘭姐及張繼聰在今日（1月27日）特意到旺角百老匯提早見觀眾兼大派鮑魚，寓意為廣大香港市民團年飯加餸。

今次在旺角派鮑魚，阿聰和羅蘭姐表示都是第一次。阿聰稱：「而家全情投入去做宣傳，接下來會有唔同組合亦都會合體。平時有修哥（胡楓）在場，今次終於可以獨霸羅蘭姐，而且接下來的謝票場次更會大派利市，觀眾最高可獨得千元利市，希望大家過個好年。」

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羅蘭姐與張繼聰為宣傳《飯戲攻心2》，現身旺角派鮑魚。

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飯戲攻心2丨阿聰眼濕濕

至於羅蘭則表示：「出來跟大家見面一點都不辛苦都好開心，而家跟住班後生一齊好好玩。目前暫未睇戲，好想快點睇下自己演出，之後都會再去謝票。」

隨後阿聰再講到他跟王菀之（Ivana）當年首部電視劇都是跟羅蘭姐合作，數數手指都已十年，今次再合作當然開心。阿聰續說：「睇返羅蘭姐同阿之對戲都好感動，兩人一埋位講台詞已經好入心，拍完套戲再聽返首歌、真係睇預告都會眼濕濕。」

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飯戲攻心2丨大讚羅蘭姐修哥

另外，他指大家都要留意羅蘭姐及修哥演出，從中獲益良多，並指團隊都十分敬愛敬重他們，更指：「修哥似大細路一樣好sweet，又會whatsapp傾偈，是個寶來。」

最後，經過疫情，今個新年觀眾終於可以入戲院「無罩」睇賀歲片，阿聰指：「新年一家人睇戲好開心，套戲正面又有溫情，可以互相傳遞溫暖。今年《飯戲攻心2》可以在賀歲檔上映覺得份外珍惜，因為好多事都不是必然，每次謝票在幕後面等待時，聽到觀眾的笑聲覺得好開心。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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