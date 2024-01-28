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【虐兒案】9個月大女嬰疑受虐致腦內有血塊　目前仍然危殆

社會 11:50 2024/01/28

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（資料圖片）

一名9個月大女嬰上周四（25日）交由社區保母照顧期間抽搐昏迷，女嬰被送往屯門醫院診斷後，發現腦內有血塊，醫生認為女嬰傷勢有可疑，於上周五晚（26日）8時許報案。警方昨日（27日）以涉嫌虐待或忽略看管兒童，拘捕該名33歲鍾姓保母。

該名九個月大的女嬰目前仍在屯門醫院兒童深切治療部留醫，今日（28日）早上醫管局稱，女嬰目前仍然危殆。

據悉該名9個月大的女嬰本身與父母、4歲的姐姐及外傭一同住在屯門澤豐花園，由於外傭本月正在休假，其父母在所住屋苑的仁愛堂社區中心聘請了一名33歲的暫託保姆，每天早上將女嬰交由暫託保姆帶回家中照顧，直至黃昏才由父母接回。

保姆上周四下午為女嬰洗澡後，發現她抽搐於是通知其父母，當時女嬰躺在嬰兒車內失去意識，於是將她送往屯門醫院。

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記者：陳麗娜

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