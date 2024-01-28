周國豐爆58歲梁榮忠已結婚　當年背鍾麗淇偷食朱慧敏致形象插水

▲ 周國豐爆踢爆梁榮忠已婚。（經濟日報圖片）

58歲藝人梁榮忠被周國豐踢爆已婚！日前，周國豐與伍仲衡網上節目《周五有周伍》邀「三太」樊亦敏當嘉賓，在節目直播時，樊亦敏提及曾與梁榮忠在TVB主持音樂節目，於是有網民都留言表示好奇他的近況，周國豐「爆響口」透露：「佢好似結咗婚，好似...... 佢連港台都冇做喇！」

樊亦敏開玩笑說：「佢結婚之後安胎所以唔做呀？」周國豐回答稱：「唔記得啦，佢連港台都冇做喇！」之後另再有網民留言︰「梁榮忠係結咗婚！」周國豐再次確認：「係呀！」證明不是講笑。

【萬千星輝頒獎典禮2022】《刑偵》最佳拍檔激罕合體 陶大宇梁榮忠拍劇冇覺好瞓 【有片】

▲ 周國豐與伍仲衡網上節目《周五有周伍》邀樊亦敏任嘉賓。

偷食朱慧敏形象插水

畢業於演藝學院的梁榮忠，曾與李克勤合作主持《殘酷一叮》、《叻人新世紀》、《勁歌金曲》等，人氣十分旺，而且更是經典電視劇《刑事偵緝檔案》系列第二男主角。另外，曾參演在周星馳電影《唐伯虎點秋香》、《破壞之王》、《九品芝麻官》。

在2005年，梁榮忠背女友鍾麗淇偷食與朱慧敏車震，此事爆出後令其形象插水。他曾說有過輕生念頭，不過當行出露台之際，他說放在廳的一張報紙，突被風吹到他跟前，他看到當中一條新聞題目關於「不要放棄」，梁榮忠說當刻猛然醒覺不做傻事。

▲ 《刑事偵緝檔案》系列

發展新戀情

後來，梁榮忠轉戰電台當主持，不過在去年4月已低調離職。同時他也參與幕後工作，主力當編劇及導演。另外於2011年修畢香港演藝學院戲劇學院的藝術碩士（主修表演）課程。在2013年，獲香港中文大學文化管理碩士。

在2022年，梁榮忠參與港台單元劇《獅子山下—得閒飲茶》演出，當時他受訪默認有新戀情，不過稱：「如果是40歲以下，會很雀躍討論這話題，但我都50歲過後，有生活模式，更年期都過了。」不願多講感情事。