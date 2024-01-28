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【爆竊案】2個月內長洲4住宅失竊共6.5萬元　38歲內地男被捕

社會 12:17 2024/01/28

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

長洲警署。（吳婉茵攝）

2個月內長洲4個住宅單位懷疑遭爆竊，損失金額合共約6.5萬元。

4宗爆竊案在2023年12月5日至今年1月22日期間發生。警方指，長洲分區人員及新界南機動部隊人員1月26日下午約3時在南丫島進行反爆竊行動期間，拘捕一名38歲內地男子，涉嫌「外出時備有偷竊用的物品」。水警總區重案組根據情報分析及經深入調查後，發現該名男子亦懷疑與上述4宗爆竊案有關，涉嫌「爆竊」。

被捕男子現正被扣留調查。行動中，人員檢獲懷疑被捕人犯案時使用的工具及衣物。警方稱案件仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方重申，爆竊屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，一經定罪，最高可被判監禁14年。警方呼籲市民做好家中的防盜措施，包括安裝智能閉路電視及鎖好財物等，亦應避免存放大量現金在家內。

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責任編輯：陳麗娜

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