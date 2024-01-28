狀王之王丨張達明監製《狀王宋世傑》前傳　對王浩信讚不絕口：演技好夠投入

▲ 《狀王之王》

由張達明監製、林子聰任總導演、王浩信及姚子羚主演TVB劇《狀王之王》為1997年首播的TVB劇《狀王宋世傑》的前傳，該劇當年叫好又叫座，由張達明飾演宋世傑及郭藹明飾演白玲瓏。

相隔27年，新版《狀王之王》的宋世傑及玲瓏換上王浩信及姚子羚飾演，張達明「升呢」演宋世傑養父宋安。

▲ 《狀王之王》

狀王之王丨張達明大讚王浩信

談到相隔多年再度參演以宋世傑為主劇集，並多了監製身份，張達明坦言感覺相當不同：「今次角色最唔同係好多特別嘅造型同化妝，係超乎想像嘅。以前演宋世傑時話晒自己第一次做劇集主角，所以要顧掂自己啲台辭同演法先，冇乜點理其他嘢。今次做監製最大分別就係要顧好多嘢，由拍攝方法、搵演員、演員配搭等都要處理，希望可以創造出新嘅經典組合。」

至於對新任宋世傑王浩信，達明讚不絕口：「佢好稱職，演技好、夠投入同想像力好豐富，我同佢都去過外國上演技深造班架。佢好多動作都比我強，因為夠高大。呢套劇我主要教佢點玩把扇，其實以前我都唔係專登為咗宋世傑個角色去學玩扇，而係咁啱喺演藝學院學咗一啲京劇嘅技能，就將學咗嘅嘢融入個角色度。而我教完浩信後，佢即刻諗到點用自己嘅方法去玩，仲要好『估你唔到』嘅。」

談到新版與舊版最大分別，達明笑言是王浩信：「佢比我高大靚仔同威猛好多咯！」並保證新版保留不少舊版可觀元素：「第一姚子羚同郭藹明一樣咁靚同咁打得！宋世傑同玲瓏都係會攜手查案同有好多奇遇，佢哋會全力以赴打破困局、搵出佢哋想知嘅真相。」

▲ 《狀王之王》

狀王之王丨跳勁娘「宋世傑硬銷舞」

在近日接連推出的官方宣傳片中，其中一條宋世傑在玲瓏（姚子羚飾）、宋九（金剛飾）、小鳳（王子涵飾）及劇中「龍虎豹」三人組周百恩、蔡尚晉及宋懿芳共6名演員陪襯下，以經典廣告歌為襯底，大跳娘味甚濃的「宋世傑硬銷舞」。

眾人除要忍笑在鏡頭前載歌載舞、更連番做出「拱照」宋世傑的動作，而全程企C位的王浩信，則拋開身份唔啱音地唱出：「宋世傑，冇得頂，好似太陽咁溫暖，畀人老屈不要驚，世傑出馬，好似雪人融化了！」。

狀王之王​​​​​​​丨串連5個單元個案

與舊版一樣以破案為主的《狀王之王》，除主線故事發展，並有5個單元故事個案，分別為「蜘蛛精殺人案」、「幽靈新娘案」、「滅門縱火案」、「至尊計狀元才」及「使節姦殺案」。

當中單元主角包括古明華、陳浩民、海俊傑、彭迪安（前名彭懷安）、袁潔儀、文凱玲、李嘉、鄧伊婷及莫家淦等。