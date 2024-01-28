【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫

▲ 未來9天持續有雨，本周中後期回暖隨後氣溫逐步下降，（林宇翔攝）

天文台最新預測，本週中後期至下周初大致多雲有雨，天氣和暖及潮濕，本周三至周日最低氣溫均約19度，而再隨後兩日也只稍降到17至18度，不過據天文台延伸預報，臨近農曆新年及農曆新年期間，氣溫就或進一步下降，年廿九及年三十間，以及年初一（10日）最低氣溫較大機會只有約13度，年初二氣溫也相若。

另外，天文台亦預測，本周初天氣清涼有雨，隨後兩三日氣溫最升至最高24度，周末至下周初持續多雲及陣雨，氣溫亦會微降至最低17度。天文台指，現時為廣東帶來寒冷天氣的東北季候風會在未來一兩日被一股達強風程度的偏東氣流取代。同時，高空擾動會為該區帶來有雨的天氣；一道廣闊雲帶亦正覆蓋華南。隨著該偏東氣流緩和，本週中後期沿岸地區和暖及潮濕，天色較為明朗。預料一道低壓槽會在週末期間為華南帶來不穩定天氣。

▲ 未來9天天氣預測。（天文台網頁截圖）

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責任編輯：陳麗娜