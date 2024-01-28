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【盛事經濟】楊潤雄：正邀請美斯遊港宣傳旅遊　重申資助演唱會不應只顧國際巨星

社會 14:47 2024/01/28

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楊潤雄指正邀請美斯遊港宣傳旅遊，重申資助演唱會不應只顧國際巨星。（資料圖片）

政府新成立的跨部門統籌盛事協調組，日前宣布上半年有超過80項盛事落戶香港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示他透露正與國際邁阿密FC商討，希望球王美斯下月初留港期間出席更多活動，宣傳香港旅遊。對於盛事未有大型演唱會，楊潤雄稱港府會積極爭取國際著名歌手來港表演，但最終是否來港是主辦方的商業決定，又認為本地歌星也很國際化，能吸引很多遊客來港，反問何不把資金投放在他們身上。

美國球隊國際邁阿密即將訪港進行表演賽，楊潤雄今日（28日）接受電台訪問時指，正與該球隊商討邀請美斯在港時參與更多活動，希望趁機宣傳本地旅遊，不過他指出最終是否成事，取決於對方的檔期：

當然要看他時間，第二看他的興趣……中間要遷就，因為我們不能強迫他，大家要互相尊重。我們當然想由他踏入香港一剎那，就由我帶他周圍去，但他們可能要準備球賽，之前要休息，來到要習慣時間，又要做些訓練。

2023／24年度有17項「M」品牌項目舉行，是歷來最多，但上周五（26日）新公布的盛事清單中卻沒有大型演唱會，楊潤雄指，當局會積極推動國際巨星來港舉行演唱會，但強調主辦方是否來港是商業決定，「有些人叫你打電話給歌星，我想香港歌星或者可以，世界歌星不是那麼容易打電話，我能否找到他的電話也成問題。」

他又認為，港府不會只聚焦吸引國際巨星來港舉辦演唱會，而提供籌辦資助，同時會兼顧本地歌手，如果當局直接資助國際歌星來港，可能會有人反問何不把資金投放在本地歌手身上，「本地歌星其實也很國際化，吸引很多遊客來，所以千萬不要只是看國際歌星，也要看本地歌星，所以你說不如政府『貼錢』吸引某一國際歌星過來，我們也要打個問號，為何不給本地歌星？」他強調「使每一筆錢都要對香港有整體利益喺到」，認為資助僅是舉辦活動的誘因，更重要的是幫他們辦成事。

身為跨部門盛事統籌協調組副組長的楊潤雄稱，香港有能力舉辦大型活動，希望藉多盛事在港舉行以帶動經濟、體育和旅遊產業發展，期望讓世界知道香港有能力舉辦世界級活動賽事。

被問到藝發局停止資助舞台劇獎頒獎禮，楊潤雄表示有責任將每一筆錢用得合適，指藝發局已向公眾解釋有關決定的原因，重申支持該局的決定。

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記者：陳麗娜

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