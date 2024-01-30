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【新春致辭】鄭雁雄冀港少焦慮懷疑、多改革創新 變數終將帶來「著數」

政治 23:00 2024/01/30

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中聯辦新春招待會。（陳靜儀攝）

中聯辦今日（30日）舉行2024年新春招待會，中聯辦主任鄭雁雄發表新春致辭。全國政協副主席梁振英、特首李家超、來自中央駐港機構、特區政府、立法會、司法機構、香港社會各界近1800人出席。

鄭雁雄表示，世界百年未有之大變局向縱深演進，香港發展也面臨不少挑戰，但越是亂雲飛渡，就越要看到民族復興勢不可擋，香港背靠祖國、聯通世界的優勢獨一無二。「在不確定中把握這樣非常確定的大勢，我們就不會止步於變局之前。」新的一年，香港應圍繞對接國家發展戰略和廣泛開展國際合作堅定前行，少一分焦慮懷疑、多一分信心定力，少一分因循守舊、多一分改革創新，少一分怪話謬論、多一分積極力量，只要積土成山，積善成德，推動從量變走向質變，推動「三大國際中心」迭代發展，世界「變數」終將帶來香港人人有份的「著數」。

他又指出，新的一年，要增強、傳承、活化、用好文化力量，致力打造國際創科中心和中外文化藝術交流中心，滿足市民日益增長的文化需求，推動香港不僅馬照跑、舞照跳、股照炒，而且更多玩法、更多驚喜、更多享受。

中聯辦新春招待會。（陳靜儀攝）

特首罕有獲邀在中聯辦新春招待會上致辭。李家超介紹特區政府在龍年的三大重點工作：首先，會盡快完成《基本法》第二十三條立法，補上維護國家安全的「短板」，讓香港排除後顧之憂，集中精力拼經濟、拼發展、改善民生。第二，會全力推動經濟發展，更好融入國家發展大局，提升香港的國際競爭力。加強與不同經濟體的合作，以盛事推動經濟增長，帶來聯乘效應，把「人氣」變為「財氣」。第三，會持續不斷改善市民生活，把關愛共融落到實處，讓市民安居樂業，讓百姓的生活過得越來越好。

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責任編輯：林曉君

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