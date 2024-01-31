【基本法23條】葉劉淑儀倡刑期與港區國安法看齊　最高應終身監禁

▲ 葉劉淑儀。（梁偉榮攝）

《基本法》23條立法諮詢文件未列建議刑期，但則有列舉外國相關法例所設刑期。行政會議召集人葉劉淑儀則指，諮詢文件第九章其實有提示，提及香港本地法律和制度須進一步與港區國安法相銜接、兼容。葉劉認為，23條刑期應與港區國安法看齊，或最嚴重的刑期應該看齊，「譬如美國可以判死刑，我們廢除死刑，最高應是終身監禁。」

鄧炳強：涉公眾利益縱有豁免 門檻亦高

傳媒可否以「公眾利益」作為披露「國家秘密」的答辯理由。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，如果是傷害國家安全的事，就不會是公眾利益。葉劉淑儀則認為有個別例子屬例外，例如斯諾登事件，認為斯諾登在香港披露美國的國家機密，雖是非法，但牽涉重大公眾利益。

被問到能否在法例寫明特定情境，是否涉及公眾利益？葉劉淑儀說，「有些情景你估不到，永遠都無法預料到時有甚麼公眾利益。」她認為，要官方看完整個局面才可以判斷，應該是政府檢控時，考慮披露是否牽涉重大公眾利益。

保安局局長鄧炳強表示會研究，但強調需是很崇高的公眾利益，因要與國家安全比對，如果只是純粹滿足好奇心，相信未必屬公眾利益。又稱要待諮詢完成，看看日後情況才可討論，「縱然有豁免，（門檻）應該是好高的。」

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記者：趙居逸