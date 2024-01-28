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爺孫戀丨李龍基表明不介意女友過往黑歷史　痴情基哥強調：我們彼此相愛就足夠

娛樂 15:58 2024/01/28

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李龍基與未婚妻王青霞。

李龍基未婚妻王青霞（Chris）近日負面新聞不斷，傳出假學歷、冒認星二代、網上徵婚後借錢不還等負面傳聞，而Chris亦已一一澄清，甚至表示會採取法律行動。

可是前日又爆出Chris其實是「時間管理大師」，在與李龍基交往同時，於美國另有情人並訂婚。之後李龍基接受媒體訪問，承認知道為Chris在美國有位前男友，但解釋「時間線」，表示女友沒有一腳踏兩船，否認自己「戴綠帽」。

爺孫戀丨李龍基未婚妻被指有美國男友　基哥解釋事件否認「戴帽」

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李龍基聽取修哥教誨

在昨日（1月27日），李龍基現身胡楓（修哥）的小紅書接受訪問，親自回應事件力撐未婚妻，他首先在片中表示：「只要其實我哋知道，Chris愛我，我愛佢就足夠。」

而修哥問他近日成為全城討論話題有何感受，李龍基回答：「講真每個人都有佢嘅過去，好多人摷佢嘅黑材料畀我睇，OK，我諗佢有佢嘅過去，講真我都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛，不過千祈唔好摷啊。只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。」

癡心的李龍基更指，未婚妻已向他承諾改過，稱：「佢成日同我講：『我以後會乖乖哋』，咁就得啦，唔需要太多，以後乖乖哋就OK。」李龍基並指得到修哥的教誨，然後兩人哼出《沉默是金》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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