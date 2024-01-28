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【盛事經濟】陳茂波︰加強內部協調確保盛事順利舉行　會適當拆牆鬆綁

政治 16:00 2024/01/28

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陳茂波出席亞洲金融論壇。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，政府成立跨部門盛事統籌協調組，目的是確保盛事得到充分的支援和增值，也會在不同的環節適當拆牆鬆綁，以期把盛事的經濟和社會效益發揮至最大。又強調會加強內部協調，建立更有效機制確保其順利完備舉行。

港府日前公布2024年上半年盛事。陳茂波今日在網誌表示，在國際盛事方面，可透過一連串不同主題和特色的國際會議，進一步加強本地業界，跟內地及國際夥伴的交流及互動，也透過積極「請客來」，讓與會者能親身感受香港的獨特魅力和文化氣息，讓香港的朋友圈不斷擴大。

凝珠社會力量  業界響應有助帶動商機

本地盛事方面，陳茂波指，農曆新年期間，本港有多項節慶盛事讓市民參與，包括港九新界合共有15個大型年宵花市、年初一晚將有新春花車巡遊滙演、年初二晚維港上空將有煙花滙演、年初三有農曆新年賽馬日，及年初四將有賀歲盃。

他稱，無論是創科、金融盛事、節日慶典或體育盛事，最重要的是凝聚社會力量，以及全民參與的氛圍。旅遊、酒店、商場、零售、飲食等不同業界的積極聯動，響應參與，將會更好帶熱氣氛以至消費情緒，帶動商機。政府會加強協調，確保活動順利舉行。

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記者：趙居逸

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