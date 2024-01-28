中年好聲音丨曹敏寶回應與梁浩銓緋聞　感激獲丈夫信任：希望謠言盡快停止

▲ 曹敏寶表示與梁浩銓已沒再聯絡。

《中年好聲音》首季參賽者梁浩銓在昨日（1月27日）驚傳與正懷孕的太太分居，更有指梁浩銓婚變原因是屬《中年好聲音》同屆參賽者的曹敏寶（Mable）的介入。

因為梁浩銓與曹敏寶不時「情侶檔」合作，而且更不時在網上騷合照，甚至梁浩銓手上紋有「MC」二字，有指代表曹敏寶的英文名字縮寫，令外間覺得二人關係曖昧。不過男方已解釋指「MC」是代表其兒子Matthew和太太Cheresa的英文名字，並強調婚變與曹敏寶無關，指二人只是朋友。

中年好聲音丨梁浩銓與懷孕太太分居 有夫之婦曹敏寶被指紅杏出牆

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與梁浩銓沒再聯絡

至於現年37歲的曹敏寶也是位有夫之婦，與科學家丈夫林潤生育有一子一女，令這段緋聞更顯複雜。

而梁浩銓婚變爆出後，一直「潛水」的曹敏寶在今日開腔向傳媒回應傳聞，獲得丈夫的支持與信任，以及十分感激一眾朋友的關心，稱：「當初我喺焦慮症嘅低谷佢喺度，今日亦都一樣。我最擔心一定會係我媽咪，希望謠言盡快停止，唔好破壞每個家庭。」

同時，曹敏寶表示爆出緋聞後，與梁浩銓便沒再聯絡。