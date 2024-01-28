【電力故障】中電指本月初兩宗電力事故屬獨立事件 稱正檢查其他地區同類供電設備

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青衣今月初一周內兩度出現電力設備故障。中電繼本月20日向機電工程署提交本月7日青衣長安邨安湄樓電力事故的調查報告，今天（27日）再向該署提交本月1日青衣牙鷹洲街變電站電壓驟降事故的調查報告。中電表示，兩宗事故屬獨立事件，事故發生後已即時採取額外措施，完成巡查青衣區內的供電設備，並正在檢查其他地區的同類型電纜終端及電纜接頭。

經深入調查和獨立第三方的電機工程專家審視，確認兩宗事故屬於獨立事件， 發生於兩個不同電壓的供電系統。 就 1月1日牙鷹洲街變電站的事故，報告指出，變電站內一個十三萬二千伏特的電纜終端發生故障，自動保護系統即時隔離故障部份，期間出現短暫電壓驟降，電力供應沒有中斷。經詳細調查後，發現電纜終端內部物料的絕緣功能失 效，導致短路發生故障。

至於1月7日安湄樓的電力事故，由於安湄樓其中一間客戶變電站的一個一萬一千伏特電纜接頭發生故障，影響該大廈近一半客戶（388 個客戶）的電力供應。經詳細調查後，發現該電纜接頭的防水功能失效，令濕氣進入電纜接頭內部引致故障。中電已於同日完成更換故障的電纜接頭。

中電表示，理解客戶對兩宗事故的關注，事故發生後已即時採取額外措施，完成巡查青衣區內的供電設備，並正在檢查其他地區的同類型電纜終端及電纜接頭。中電指，日後會加強與物業管理公司的聯繫，以提升事故應變的協調， 並繼續與社區領袖保持緊密溝通，適時向受影響客戶發放資訊。中電又表示，一直致力提供可靠供電服務，除參照國際標準和業界最佳做法進行維修保養，亦會聯同獨立業界顧問進一步檢討供電系統的維修保養安排，會從事故中汲取經驗，採取切實可行的方案，將發生電力事故的機會減到最低。

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責任編輯：吳穎嵛