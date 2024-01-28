【虐兒案】社區保母疑虐9個月大女嬰被捕　孫玉菡：高度關注已要求提交報告

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一名9個月大女嬰疑被保母虐待導致腦出血，情況危殆。社署證實涉事保母是仁愛堂的社區保母，女嬰是其完成培訓後首位照顧的兒童。勞工及及福利局局長孫玉菡今（28日）表示，高度關注事件，社署已要求仁愛堂就事件提交報告，並會檢討社區保母培訓要求及流程。

警方周五（26日）8時許接獲屯門醫院職員報案，指一名9個月大女嬰腦有血塊，疑曾被不恰當對待；初步調查後發現，女嬰早前曾交由一名33歲的保母照顧，相信曾被不恰當對待，昨日（27日）以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，在屯門區拘捕涉事保母，案件交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。

社署回應指，涉事保母是「鄰里支援幼兒照顧計劃」下的社區保母，服務於屯門區營辦機構仁愛堂，有關保母早前完成培訓，並由本月起提供服務，該名女嬰是其照顧的第一位兒童。社署非常關注事件，並會密切留意警方的調查結果，以制定進一步的跟進行動。社署表示，署方委託非政府機構在全港十八區推行「鄰里支援幼兒照顧計劃」，支援因工作或其他原因而暫時未能照顧子女的家長，在鄰里層面為9歲以下的兒童提供日間照顧服務。營辦機構須設有機制招募、評估、篩選及培訓合適的社區保姆，並安排有需要的兒童在社區保姆的居所或營辦機構認可合適的地點接受服務。

勞工及及福利局局長孫玉菡表示，高度關注今次事件，衷心祝願該名女嬰早日康復，並向女嬰家人致以慰問，提到社署亦已要求仁愛堂就事件提交報告，而由於警方目前仍在調查事件成因，現時不適宜過早作揣測，相信警方完成調查後，如有需要會跟進執法，社署及仁愛堂亦會全力配合。

孫玉菡又稱，「鄰里支援幼兒照顧計劃」已運作一段時間，設有要求的訓練流程及時間，而因應施政報告提出，政府4月起會將社區保姆的服務獎勵金由現時劃一每小時25元，增加至40元或60元，即照顧3至9歲兒童為每小時40元；照顧0至3歲嬰幼兒或有特殊學習需要兒童則為每小時60元；以及計劃服務名額將加倍，社署亦會藉此時機檢討有關的培訓要求及流程，以檢視是否有需要加強及改善之處。

據了解，女嬰的家傭本月休假一個月，其父母便透過仁愛堂社區中心，以時薪20元聘用保母，女嬰父親周四（25日）早上9時半將女嬰交由保母，帶至保母家中照顧，至下午約2時，保母為女嬰洗澡後，發現其抽搐，便透過社區中心通知女嬰父母，他們3時半抵達後，女嬰已無意識，將其送往屯門醫院救治。醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊且右眼腫脹，將女嬰送往深切治療部及安排手術，其後認為女嬰受傷很可能是人為造成，故報案。據悉，涉事保母亦育有一名2歲兒子。

據仁愛堂網站，「鄰里支援幼兒照顧計劃」設有「家居照顧服務」，即在保母家中照顧兒童，費用為每小時20元。而仁愛堂會為有關社區保母提供免費培訓，包括家居安全及衛生意識、嬰幼兒清潔及護理等，亦要求社區保母對兒童有愛心及責任感，能提供安全居所照顧兒童，並有照顧兒童的經驗及能力等。另據仁愛堂2008年向區議會介紹社區保姆計劃的資料，提到幼兒受託期間，社區保姆一般情況下不會 為受託幼兒餵食任何藥物、沐浴或洗頭。

社福界立法會議員狄志遠表示，社區保母現時以義工模式服務，服務獎金也只是象徵式，且普遍服務營辦機構提供的培訓亦只是2至3小時的講座，屬於較簡單的簡介，惟現時社會家庭關係複雜，或較易出現差池，認為應向專業化推進。

他建議，政府制定指引，如招募、服務流程、培訓及監測標準；培訓上亦應由專家小組制定嚴禁的課程，包括兒童成長及情緒管理、危機管理及家庭關係協調等；另社署及營辦機構要有完善的監管系統及定期督導，確保服務質素。而隨專業化發展，服務獎金亦須相應調整，建議參照寄養家庭的獎勵金，因同屬照顧服務。

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記者：黃小冰