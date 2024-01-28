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【中醫醫院】首間中醫醫院不設急症及分娩服務　 料明年中公布收費

社會 17:59 2024/01/28

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中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟（右）。（資料圖片）

本港首間中醫醫院預計於明年底分階段投入服務，醫院位於將軍澳百勝角，由浸會大學承辦營運服務契約，設有400張病床，提供住院和門診服務。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟今日（28日）在電視節目表示，醫院將設門診及住院服務，但不會提供急症室、全身麻醉手術及分娩服務，指「特登唔設立呢樣嘢，唔希望所有西醫嘅嘢都出晒嚟」，兩者要有所區分，期望中醫院以發展中醫為主、西醫為副的方式提供服務，推動中醫業界發展。

張偉麟表示，日後中醫醫院落成後將連結18區中醫診所教研中心，成為「衛星診所」。他指，成立中醫醫院並非只是「多咗一間醫院」，期望中醫醫院一方面能成為旗艦，另一方面擔當轉化者的角色，令知識和技術擴展至整個中醫業界，推動中醫藥業整體發展。中醫醫院的普通科門診是開發形式，帶領普通科內的發展，包括人才培訓、病種及治療方案等，無需承擔香港普通科門診的服務需求。

現時中醫院專科暫分為6科，包括內科、外科、兒科、婦科、骨科、針灸科，張偉麟表示，與業界商討後，發現分科可在人才培訓、發展病種、病毒治療方法三方面集中處理，6科亦可再分成不同細項，會視中醫服務內容發展再處理。

定價會衡量市民負擔能力

醫院服務收費方面，張偉麟指，中醫醫院將有65%服務由政府資助，其餘35%以私家模式營運，預料最快明年中釐訂中醫醫院的資助服務收費水平，其中普通科服務收費原則上會與現時政府18區中醫診所暨教研中心相當接近，私家服務則視乎市場營運情況而定。張偉麟認為，現時18間中醫診所內科門診按次收費120元，包括最多5劑中藥，服務名額由每年約60萬個增至80萬個後仍然爆滿，反映市民普遍接受收費，但住院等服務原則上應較門診貴一點，惟仍未訂立兩者的差距，強調中醫醫院訂定收費水平時，會檢視市民承擔能力，原則上會與現時政府18區中醫診所暨教研中心相當接近。

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記者：吳穎嵛



 

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