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【學生會】憂前所未見風險拒獨立註冊　中大敬文書院學生會下月停運

社會 17:11 2024/01/28

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中文大學敬文書院學生會近日發公開信宣布即將停辦。（社交網頁截圖）

社會事件後多間大學學生會不被校方承認。中文大學敬文書院學生會近日發出公開信，透露中大校方及書院自去年9月起，以學生會現時擁有獨立財政及選舉制度、屬於「非法組織」為由，要求各書院學生會向警務處註冊為合法社團，敬文書院學生會擔心或須承擔及面對前所未見的風險及責任，在權衡法律風險後決定拒絕獨立註冊，宣布於本月31日任期結束後暫停運作、面臨「斷莊」，該會及屬下宿生會會室及電郵屆時將一併被書院收回。

中大學生會早於2021年拒應校方要求獨立註冊而宣布解散，其後中大部分書院學生會亦曾總辭、解散或出現斷莊（即無人接任）。中大敬文書院學生會於本月15日發公開信，透露書院要求該會盡快向警務處申請獨立註冊程序，否則將拒絕借出場地及其他實質支援，學生會亦將不被承認，任何以學生會名義舉辦的活動皆不受保障，並須即時終止學生會運作。

信中引述書院要求學生會從「即時開展註冊程序」、「與書院管理架構合併」、「暫停運作」，以及在「不被書院承認下繼續運作」的4個方案作出選擇。敬文學生會指，獨立註冊「可能須承擔及面對前所未見的風險及責任」；又認為第2個方案有違該會宗旨，提到該會十分重視及珍惜運作自主性，一直與院方保持緊密合作，書院亦極少干預該會決策及運行，令該會得以在最大程序上自由地運作，惟院方最新建議併入的「師生共治委員會」屬於書院教務委員會轄下，舉辦活動亦須獲書院學生輔導長擔任的委員會主席審批，學生會及宿生會亦將失去名銜及代表地位，與過去運作模式相差甚遠。

該會已應院方要求暫停進行招莊及屆程序，日後若有同學欲以學生會名義服務，須自行向書院查詢及進行註冊，或以學生代表名義加入師生共治委員會；該會形容書院規模較小，能成服務學生的團體實屬不易，冀日後尚能有群熱心服務同儕的學生，維繫書院獨立的親密氛圍。至於該會會員於去年9月繳交的學生會入會費及年度會費屬於現屆（即第9屆）敬文學生會代表會，存有學生會基金的銀行卡由書院保管，故有關會費能否退回的事仍在與院方商討，並需由書院善後；該銀行卡將一直由書院保管，直至下屆向警務處註冊的學生會成立。

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責任編輯：馮琪雅

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