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【學生會】據稱中大促各書院學生會獨立註冊　敬文學生會拒從、下月即停運

社會 22:54 2024/01/28

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中文大學敬文書院學生會近日發公開信宣布即將停辦。（社交網頁截圖）

中文大學在經歷2019年社運風波後，要求學生會獨立註冊，先後引發中大學生會及書院學生會解散問題。最新敬文書院學生會亦擔憂獨立註冊或須承擔「前所未見的風險及責任」，宣布將於周三（31日）任期結束後暫停運作，會室及電郵將一併被書院收回。據稱校方於去年9月要求各書院學生會獨立註冊，中大回覆稱這是讓學生會得以合法而有效地持續運作之最可行方式；有中大學生代表認為事件有損中大員生共治精神，恐再有其他書院學生會停運。

敬文學生會：少於1日時間作決定

中大敬文書院學生會近日發公開信，透露中大校方及書院自去年9月起，以學生會現時擁有獨立財政及選舉制度、屬「非法組織」為由，要求各書院學生會向警務處註冊為合法社團。公開信又引述書院要求該會從「即時開展註冊程序」、「與書院管理架構合併」、「暫停運作」及「在不被書院承認下繼續運作」的4個方案作出選擇。敬文學生會回覆指，去年9月起與書院高層3次會議，對方未提供合併架構及產生方法等關鍵細節，直至上月接獲書院電郵通知4個選項詳情後，「只有少於1日時間」便須作決定。

中大：讓學生會合法持續運作

敬文學生會認為獨立註冊「可能須承擔及面對前所未見的風險及責任」，另指併入書院教務會轄下「師生諮詢委員會」，舉辦活動須獲院方審批，學生會亦將失去名銜及代表地位，與過去運作模式相差甚遠；若不申請獨立註冊，書院表明不會承認學生會，並拒絕借場及提供其他實質支援，任何以學生會名義舉辦的活動皆不受保障，學生會須即時終止運作。該會權衡法律風險後決定拒絕獨立註冊。

中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥亦指，校方去年向所有書院學生會提出須獨立註冊，中大回覆時無證實有否提出相關要求，亦無回應校方或院方提出要求的時間是否充足。中大發言人回覆查詢指，學生會按照社團條例或公司條例註冊，「是讓學生會得以合法而有效地持續運作之最可行方式」，註冊方式與其他本地大學學生會及校友組織相同，並尊重敬文學生會停運決定。

學生代表指　損員生共治精神

中大聯合書院學生會會長譚永昌則稱，該會拒應書院要求在指定日期前提交獨立註冊時間表，對方其後未再設死綫，但要求該會交代下一步行動。他形容敬文事件反映書院「去學生代表」，亦損害大學學生會風氣，以及中大一直堅守的員生共治精神。羅竣彥指，工作小組重建中大學生會也需時修章、諮詢及全民投票等，認為敬文書院做法太趕急，更擔心未來或再有其他書院學生會因此停運，有礙重建學生會宣傳工作。

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責任編輯：馮琪雅

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