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【日夜繽紛】18區活動未來數月陸續推出　陳國基︰現在最重要是令大家有愉快生活

政治 17:32 2024/01/28

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「18區日夜都繽紛」啓動禮。 （馮漢柱攝）

「18區日夜都繽紛」啟動禮今日舉行，政務司司長陳國基表示，18區文娛消閒活動未來幾個月陸續推出，形容活動包羅萬有、動靜皆宜，適合不同年齡層，另外，多區亦會舉辦特色市集。

陳國基續指，活動能夠在短時間內成事，除了各區民政事務處傾力籌辦之外，政商民三方合作亦十分重要。為了與眾同樂，不少地區商會和區內商戶都大力支持今次活動，包括提供折扣優惠，讓市民和遊客一同開心消費。

政務司司長陳國基在活動致辭。（馮漢柱攝）

率先在昨日啟動的特色市集在上環文化廣場，活動後，陳國基亦即場逛攤位與檔主交流，並獲邀品嘗奶茶、乾果等，陳又購買一盒朱古力。

陳國基表示，希望讓市民有多些地方可以去，「香港現在最重要一點就是令大家有愉快的生活、心情，特別新年將到，如果18區都有這些活動，相信能令市民生活開心很多。」

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責任編輯：趙居逸

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