獎門人x亞洲超星團丨呂慧儀鉗實丁子朗啜紫菜超進擊　「東張女神」陳懿德被嫌過重

▲ 《獎門人春節感謝祭》

《獎門人春節感謝祭》在今晚（1月28日）陣容鼎盛，除繼續有「獎門人」曾志偉、「獎老」們錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡及林正峰，還有56名來自熱播綜藝節目《亞洲超星團》的超星練習生。

女嘉賓方面，除之前錄影探班期間公布的江嘉敏，陳懿德，關楓馨及黃婉恩，原來還有來自《愛‧回家之開心速遞》的湯盈盈、呂慧儀、樊亦敏及姚瑩瑩，4人為追超星，錄影期間失驚無神殺入錄影現場，自封「愛回家之Super Beauty」的她們更合力將氣氛推至最高潮。

「愛回家之Super Beauty」於「開心無敵傳紫菜」環節殺入錄影廠，當4人上台自我介紹完畢後，即獲安排落場與超星練習生傳紫菜。

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▲ 「愛回家之Super Beauty」於「開心無敵傳紫菜」環節殺入錄影廠。

呂慧儀夠進撃

負責打頭陣的「三太」樊亦敏雖然見慣大場面，但夾在Hugo黃奕斌及丁子朗（丁丁）中間的她，全程竟陶醉至不能正常運作，緊張到雙眼緊閉之餘，更一度笑到跌落地兼瘋狂拗腰。

而呂慧儀則是4人當中最進擊一位，與丁丁傳紫菜時不但熊抱丁丁，更出動長腳將丁丁夾實，而丁丁亦識做地予以配合，勁有效果，難怪贏得全場歡呼尖叫。

至於盈盈未知是否怕老公錢嘉樂呷醋，全程表現半推半就的她，與瑩瑩一樣含蓄又規矩，與呂慧儀相映成趣。

▲ 《獎門人春節感謝祭》

陳懿德一仆一碌

至於一出場便揚言「唔計show都ok」的4位小花江嘉敏、陳懿德、關楓馨及黃婉恩，與超星們玩「開心無敵接力賽」時亦表現瘋狂，當中尤以陳懿德最搶韁。

事緣負責「自轉」及拍住區珀豪玩「人肉呼拉圈」的德德，於自轉時已相當搶鏡，平均每轉3個圈便會跌在地上，兼且前後左右傻傻分不清，遭現場獎老狂喝倒采。

到玩呼拉圈時，當德德一跳上珀豪身上，珀豪即面露難色兼大叫好重，結果德德「一仆一碌」下再次跌了3次落地，成為本集「滾地葫蘆擔當」。

而與德德「尖叫率」不相伯仲的還有江嘉敏，她玩人肉呼拉圈時的面部表情、與三太玩紫菜時一樣恍如劫後餘生，相當有娛樂性。4名小花之中，最具備遊戲實力的則為關楓馨，不但極速過關，還全程表現淡定。

本集超星練習生還玩了「開心無敵啜乒乓」、「開心無敵排排坐」及「開心無敵開口中」，在「排排坐」環節，兩大顏值擔當江信熹及張鎬濂大玩「顏值口不對心」，不但畫面靚爆鏡，二人玩時亦甚有節奏，觀賞指數頗高。而「開口中」環節則有顏值擔當奧利加持，大賣可愛表情包。