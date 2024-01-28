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【世紀暴雨】渠務署：今年就7雨水排放系統項目向立法會申撥款　 冀雨季前完成多區排水工程

社會 18:45 2024/01/28

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（渠務署截圖）

本港去年出現世紀暴雨，多區出現嚴重水浸。渠務署署長莫永昌今（28日）接受電台專訪時表示，暴雨至今，各區進行多個小型改善工程，包括鞏固集水口和加建排水管，爭取在今年雨季來臨前完工。 他又指，今年會就7個雨水排放系統項目向立法會申請撥款，涉款共80億，其中6個項目涉及蓄洪池，預計一般需時約5年完工。

莫永昌指，極端暴雨令排水系統不勝負荷，加上有大量泥沙、樹葉、樹枝和雜物，隨雨水徑流被沖到集水井和路面的集水溝，造成阻塞，雨水未能及時排走。他表示，署方已加快在多區進行小型改善工程，包括在柴灣道迴旋處加建入水口和抽水泵，在翡翠道加建排水管和集水溝，並改善龍翔道集水溝，爭取在今年雨季來臨前完工。

莫永昌表示，今年會就7個雨水排放系統項目向立法會申請撥款，涉款共80億港元，當中包括黃大仙和東區項目。他指，不少雨水排放系統設在鬧市地底，工程涉及大規模挖掘，一般要約5年完工，進行工程時亦要顧及市民需要，未來分拆較複雜項目，加快設施落成。

莫永昌以東區雨水排放系統改善工程為例，暴雨後工程分成兩階段，先進行較短時間內可完成的雨水渠改善，下階段將增設雨水排放隧道，提升東區防洪的能力。設施將分階段在3至5年內完工和啟用，署方亦會在申請撥款時，同步招標，縮短工程在設計、採購和施工的時間。

另外，渠務署正檢討《雨水排放系統手冊》的設計雨量參數，以及緊急事故控制中心及緊急應變隊伍的運作，長遠提升本港應對極端天氣的能力。

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記者：吳穎嵛

 

 

 

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