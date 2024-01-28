【甲型流感】4歲男童感染甲型流感併發腦病變　深切治療部留醫情況嚴重

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衞生署衞生防護中心今日（28日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的4歲男童。他於周五（26日）開始發燒和咳嗽，並向私家醫生求醫，及後於昨日（27日）因徵狀惡化到一間私家醫院求醫，並於同日獲安排到威爾斯親王醫院兒童深切治療部繼續接受診治。

該名男童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變，現時情況嚴重。衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。他的一名家居接觸者現時出現病徵。中心正繼續調查。



衞生防護中心發言人說表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。

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責任編輯：吳穎嵛