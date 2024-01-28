【維園年宵】皇仁學生延續傳統維園擺攤　籌委：充滿「皇仁仔共同回憶」

▲ 皇仁書院學生將延續傳統，於下周日（2月4日）起一連7日在維園擺攤。（朱永倫攝）

今年維園年宵市場乾貨攤位疫後首度重開，皇仁書院學生將延續傳統，於下周日（2月4日）起一連7日擺攤，發售自家設計龍年布袋、衛衣、鎖匙扣等產品，建構「皇仁仔的共同回憶」。另外，有多位皇仁舊生為着「兄弟情」自費擺攤、一圓「年宵夢」，售賣日系風格產品、勵志廣東歌歌詞貼紙，提醒港人即使生活忙碌，不要忘記休息。

皇仁書院學生闊別維園年宵5年，下周日起將一連7日擺攤，並取名為「高士威龍120號」，將出售龍年布袋、衞衣、鎖匙扣、利是封、筆袋、電腦貼紙及大桔公仔等。籌委會36名中三至中五生於去年11月起籌劃年宵，籌委會主席曹志剛稱活動為皇仁書院一年一度的盛事，充滿「皇仁仔的共同回憶」外，亦是令眾人聚首一堂的地方，故對活動感到期待，惟難以預料人流及銷情，只盼大家能重拾在維園擺檔的熱鬧氣氛。

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▲ 籌委會主席曹志剛稱活動為皇仁書院一年一度的盛事，充滿「皇仁仔的共同回憶」。（ 朱永倫攝）

攤檔標誌以舞火龍為圖案、附有「高士威龍」四字，籌委會設計部主管鄧智瀚稱，與皇仁校址鄰近大坑有關，冀向有關文化致敬，並寓意活動像火龍般火光四射、熠熠生輝。曹亦稱，市民北上消費熱潮持續，消費意慾偏低，因此特意設計出大眾化及多元化的產品，藉此吸引不同年齡層的顧客；甚至邀請學生拍攝「Y2K」風格宣傳照，並張貼到社交媒體上，增加全校投入感。

▲ 攤檔標誌以舞火龍為圖案，籌委會設計部主管鄧智瀚稱，與皇仁校址鄰近大坑有關，冀向有關文化致敬，並寓意活動像火龍般火光四射、熠熠生輝。（朱永倫攝）

另外，有11位2019至2021年學生會成員自資擺攤，檔名為「人際關係有限公司」，售賣日系慵懶、文青風格產品，包括帆布袋、電腦袋、及摘錄本地男歌手陳健安《繼續繼續》歌詞「繼續狂想，繼續迷途，一直前進，一直上路」的貼紙等。皇仁書院學生會前副會長容志恆提到，許多青年受疫情影響而有精神健康問題，並認為過多無意義的社交屬壓力來源之一，故希望提醒港人「即使生活節奏多麼急速、忙碌，不要忘記有休息這個選擇」，並應「在休息過後重拾幹勁及熱情，繼續為人生奮鬥」。

▲ 有舊生自資擺攤，檔名為「人際關係有限公司」，售賣日系慵懶、文青風格產品。（朱永倫攝）

維園年宵近年受社會運動、疫情影響被迫取消，容志恆表示，在投檔前曾經掙扎，但這份回憶對他們而言很重要，故不想錯過這個難得的機會，「可能是有股小小的傻勁、加上幾分熱誠，同時皇仁書院這個家帶給我們的兄弟情，令我們決定堅持下去，聚首一堂，一圓這個年宵夢」。

▲ 皇仁書院學生會前副會長容志恆稱，希望提醒港人「即使生活節奏多麼急速、忙碌，不要忘記有休息這個選擇」。（朱永倫攝）

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記者：梁凱婷