【青年發展】圖出山野定向慈善賽今舉行　逾800人參加

▲ 「中銀人壽圖出山野定向慈善賽 2024」，今年於 新界東北區域進行比賽，吸引逾800名運動愛好者參加。（主辦單位提供）

由香港青年獎勵計劃（AYP）主辦、、中銀集團人壽保險有限公司（中銀人壽） 冠名贊助的「中銀人壽圖出山野定向慈善賽 2024」今（28日）舉行，超過800人參加，其中約60%是30歲以下的青年人。

主禮的民政及青年事務局副局長梁宏正表示，為提升青年人的身心健康、團體意識和抗逆力，民青局聯同青年發展委員會在「青年發展基金」下 推出「青年歷奇訓練活動資助計劃」，為青年人提供有系統、具質素和規模的歷奇訓練活動，以支持青年人的健康個人發展，AYP亦是資助計劃下的獲資助機構之一，項目內容加入創新科技及新興運動的元素，深受學校及青年人歡迎，盼望參賽者能夠透過比賽的經驗培養面對困難的勇氣，不斷挑戰和突破自我。

香港青年獎勵計劃理事會主席郭永亮表示，經歷過疫情，使青年人因長期佩戴口罩和過度依賴電子產品而缺乏自信及溝通能力。因此AYP特別推出《AYP 創無限盃》及《世一中同盃》，邀請學校和青年機構組隊參與，鼓勵青年人離開舒適圈走入社區，於定向比賽中發揮團隊精神，挑戰自我並學習面對困難。圖出山野定向賽考驗青年人計劃、體魄、團隊合作等能力，緊扣《青年發展藍圖》的方針。賽後亦設有嘉年華，為不同青年及團體提供表演平臺，讓青年人可以一展所長，創出無限可能。

中銀人壽執行總裁鄧子平稱，參賽選手透過野外定向賽接觸大自然，在充滿刺激和挑戰的過程中，培養青年人敢於接受挑戰、 勇於承擔及堅毅不屈的品格和精神，為其身心的健康發展提供了難能可貴的訓練和實踐機會，同時為他們將來成為香港的未來領袖和社會棟樑奠定良好基礎。

作為全港唯一以長途越野定向形式（Rogaine）的團體定向比賽，AYP希望透過賽事讓更多青年人認識獎勵計劃，並藉此籌募經費，活動所籌得之善款將全數用作AYP各青年項目發展的經費。

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責任編輯：TOPick港聞組