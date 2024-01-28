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【街渡】將軍澳至西灣河街渡今起航　20分鐘內過海

社會 22:52 2024/01/28

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將軍澳至西灣河街渡服務今日營運。（黎煒棠Facebook圖片）

將軍澳至西灣河街渡服務今日（28日）首日營運，西貢區前區議員黎煒棠今日乘搭街渡，指由將軍澳前往西灣河大約需要20分鐘時間，寵物及單車均可上船，據其了解最高峰有超過90人乘搭街渡，船公司派出可載100人的大船接載乘客。

黎煒棠稱，街渡會經過跨灣大橋橋底、安聯村對出海面，即政府計劃填海的132區、鯉魚門三家村，最後轉入筲箕灣避風塘停泊在嘉亨灣巴士總站旁邊。西灣河/筲箕灣落船後，很快能到達東區法院及太安樓，亦可到愛秩序灣公園及愛東商場一帶。日落時間或許可以影日落，尾班船更可觀賞亮燈後的跨灣大橋；街渡亦全年無休，船費16.8元，長者及合資格人士可享2元優惠。他希望新街渡服務可以提供機會，等市民多多少少從不同角度認識將軍澳，亦希望街渡做得「長長久久」。

將軍澳至西灣河街渡服務成人單程收費16.8元、小童、65歲長者及殘疾人士8.5元，符合政府「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」之人士，以指定八達通付款，則可享每程2元的優惠。航線亦准許單車、寵物及運貨上船，不過要額外買票，前兩者票價16.8元，載貨則每0.1立方米收16.8元。

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責任編輯：黃小冰

西灣河 將軍澳 筲箕灣

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