麥明詩結婚丨麥明詩傳與盛勁為結婚後首現身　 十優港姐Louisa明豔照人狀態大勇

▲ 「十優港姐」麥明詩在傳出婚訊後首度現身！

上星期四（1月25日），「十優港姐」麥明詩被攝影師洩露婚照，有指盛勁為已成功求婚，他們將在3月結婚，媒體就此向麥明詩求證，但她未有回覆。麥明詩媽媽麥何小娟回應媒體時就則指：「唔係今日，你自己問佢啦！我唔敢多嘴。」

自傳出婚訊後，麥明詩（Louisa）、盛勁為也未有公開露面或回應，直至昨日（1月28日）Louisa就現身力撐吳業坤！

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麥明詩傳婚訊後首現身

麥明詩以一身輕便打扮現身支持開騷的吳業坤（坤哥），身穿黑色上衣配長外套、白色長褲的Louisa，輕露纖腰，相當煞食，與開騷的坤哥同樣狀態大勇！

盛勁為就未有更新IG限時動態，未知他有否與女友拍拖睇騷。

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麥明詩曾被坤哥偷望？

麥明詩在限時動態中有轉發她與坤哥合照的側拍，似乎心情大靚的她擺出心型手勢又大讚坤哥「好正」，而過往坤哥就被指偷望Louisa而引起討論。

在去年11月，Louisa在IG限時動態分享自己做Gym的片段，她在教練指導下，雙膝挨住健身椅，向前俯身舉啞鈴練臂力，其俯身動作更展露驕人上圍。

見Louisa相當認真做運動，期間坤哥突然入鏡，跑到Louisa後方疑似拿東西，隨即又跑到鏡頭外，其後又突然望鏡「偷望」Louisa做運動。

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