令人心痛︱38歲媽媽剛生完二胎猝逝　生前患感冒曾稱怕傳染給女兒

▲ 網紅任榮榮剛生下二胎兩個月，近日突然離世。（網上圖片）

河北網紅任榮榮剛生下二胎兩個月，近日突然離世，終年38歲。其丈夫證實證實「愛妻因突發疾病搶救無效」。據指任榮榮生前曾患感冒，曾稱怕傳染給女兒。

綜合內地媒體報道，任榮榮於本月24日離世，其二胎才剛出世2個月，平時拍片主要是分享自己的哺乳知識與生活。

在她離世前5天的身體狀況亦曝光，從她發布的影片可見，她稱出現感冒症狀，聲音沙啞，因正在哺乳期，她害怕傳染給女兒，所以選擇在家中等待自然痊癒。疑未及時治療，導致病毒感染，最後來不及治療，送院搶救不治，遺下丈夫和兩個孩子。

任榮榮丈夫發出訃告證實「愛妻因突發疾病搶救無效」，並於26日舉辦送別儀式。

粉絲得知死訊後紛紛表示不捨，亦呼籲別小看感冒，「不要小看感冒，有病一定要早點去醫院」、「前幾天還在分享和孩子的互動日常，一夜間卻天人永隔」；也有網民猜測可能平時要照顧兩個小孩，已過度勞累；另有網民向任榮榮丈夫稱，「孩子爸爸趕快堅強起來，你是孩子的天了，加油」。

而任榮榮老公則表示，這幾天孩子交由姑姑暫時照顧，還不知道該怎麼告訴孩子。不過，她真正死因仍有等調查。

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責任編輯：王明芳