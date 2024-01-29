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育兒爭議︱誤食紙皮遭家姐Lucy「扣喉」　李璨琛1歲細女爆喊媽媽拍片再捱轟

育兒資訊 10:43 2024/01/29

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熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

Lucy伸手幫妹妹Sucy扣喉，媽媽全程淡定拍片。

【星二代/李元元/Lucy/李璨琛】48歲李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有5歲大女李元元（Lucy）及1歲大細女李斐斐（Sucy），Sophia經常在社交平台分享兩名女兒的生活日常，但她亦多次因拍片出事。近日Sucy誤食紙皮，家姐心急為妹妹「扣喉」，反令細妹十分難受，但媽媽仍拍片嬉笑，引起網民爭議。

近日Sophia在IG「lucy.is.good」分享兩名愛女的互動影片，兩人都像是剛睡醒，頭髮蓬鬆。然而，1歲大的Sucy誤食紙皮，家姐Lucy著妹妹吐出紙皮，並突然伸手指入妹妹口中，而且愈伸愈入，似乎想為妹妹「扣喉」。

Sophia育有兩名女兒Lucy和Sucy。（IG圖片）

最新影片：

湊得輕鬆啲
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媽媽淡定拍片再捱轟

Sucy滿臉通紅地嚎哭掙扎，狀甚痛苦，而Lucy仍心急地命令妹妹「擘大個口！我攞唔到呀！」，其後Lucy被妹妹咬到手指，表情無奈。

而整個過程，Sophia都淡定拍片，並發文指，「一個不小心竟然影到一個悲劇嘅發生」，

#家姐終於可以深喉 #阿妹又食紙皮家姐努力想將紙皮拯救 #結果阿妹得嗰四隻門牙竟然依然咬中家姐隻金手指 #阿妹感覺好生人勿近⚠️ #最尾張相幾咁悲劇

不少網民紛紛指責Sophia妄顧女兒安全，「咁都拍片放上網，成件事好危險」、「身為老母係咪應該睇緊啲個囡，得幾歲要幫BB囡扣喉會唔會危險左啲」。

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Lucy曾踢妹妹致嘔奶

事實上，Sophia過往已多次因拍片而遭受網民批評，去年底她發布的影片中，見到Lucy與妹妹玩耍時，愈玩愈肉緊，其間不慎起飛腳踢到妹妹嘔奶，Sophia仍然繼續笑，更於帖文中寫道：

阿妹俾家姐嘅旋風腿踢一腳當場噴奶 #阿妹個豬登被踢到晃動咗幾吓！

雖然有網民讚兩女可愛，但亦有網民擔心Sucy受傷，「Lu姐嗰吓無情力都踢幾勁 #炳強個樣好想喊」、「阿妹成為咗家姐嘅一個會郁嘅玩具」。

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責任編輯：王明芳

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