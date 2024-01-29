【恒大清盤】高院正式頒令恒大清盤　清盤人表示盡力保留恒大業務   

▲ 安邁顧問(A&M）董事總經理Edward Simon Middleton及黃詠詩。林育慧攝

中國恒大集團（03333）遭呈請清盤案，今（29日）於高等法院再訊。呈請人今早表示不急於頒下清盤令，亦不反對恒大一方要求再度押後清盤聆訊，並提及新修訂方案。法官聽取陳詞後指出，於清盤聆訊押後期間，恒大一方就重組方案毫無進展，亦沒有交出具體方案，指呈請清盤申請至今已1年半，遂正式頒下清盤令，並於下午委任安邁顧問（A&M）兩名董事總經理作為清盤人，清盤人表示盡力保留恒大業務。

呈請人Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited，位於南太平洋島國薩摩亞，於2022年6月入稟本港高等法院呈請清盤；被呈請公司為中國恒大集團。

呈請人今早表示，不就清盤令作任何推進。恒大一方代表指出，要求押後清盤聆訊，並提及重組修訂方案中，擬將A及C組債權人重新分類，期望可於3月制訂方案。

法官陳靜芬表示，聆訊自2023年12月4日押後期間，讓恒大修訂重組方案，並與債權人討論，有需要再作修訂，惟法官指甚麼都沒有發生，質疑為何仍押後清盤聆訊。

代表恒大部份債權人（AHG）一方指出，恒大一方於聆訊押後期間並未向他們提交任何方案。 法官指出至今恒大一方仍沒有任何具體方案，公司管理層正被刑事調查，認為即使頒令清盤，亦無阻制定方案，臨時清盤人亦可取替管理層。

法官表示呈請清盤申請至今已超過1年半，法庭獲答辯人告知正制定具體重組方案，法官明言「enough is enough」。 法官聽取各方陳詞後，指具體重組方案至今仍沒有任何進展，恒大部份債權人（AHG）一方涉及40億美元（折約312億港元）債項，認為適宜頒下清盤令，遂正式頒下清盤令。

法官於今午委任安邁顧問有限公司（A&M）董事總經理黃詠詩及Edward Simon Middleton作為清盤人，兩人於庭外發表聲明，將全力令恒大業務能持續運作，首要任務是盡可能保留及重組恒大業務，並有系統地保留恒大之價值，從而增加債權人及其他權益人在當中可以獲還款的機會，並於清盤程序框架內，會考慮任何可行重組之方案。

黃表示，將與恒大集團管理層開會，商討下一步工作。黃強調，是次清盤令只針對母公司中國恒大集團，不會對旗下附屬公司造成直接影響，特別是在中國營運的附屬公司不會受影響。黃希望恒大集團能繼續運作，希望與恒大集團現有管理層充分合作，達成解決方案，盡可能減少對利益持份者之影響。

呈請一方於早前2023年12月4日清盤聆訊中表示，當天按照指示暫不要求法庭頒令中國恒大清盤，亦不反對中國恒大集團申請押後聆訊。中國恒大集團一方亦要求押後清盤聆訊至2024年1月，以便商討修訂重組方案，並透露重組方案並不涉及發行股份或債券。

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記者：林育慧