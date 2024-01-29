時尚速報｜CASETiFY聯乘最強動漫《咒術迴戰》　必搶「獄門疆」AirPods保護殼

▲ 除了主角之一五條悟圖案外，當然亦有其他劇中人陸續登場。（售價待定/圖片品牌提供）

作為日本最強的軟實力，今天動漫市場已經遍布全球，要數當下最熱門的動漫一定是《咒術迴戰》。手機殼品牌CASETiFY繼《狐忍》後推出近年大熱的《咒術迴戰》聯乘系列，以示隆重更會在２月在K11 MUSEA舉行期間限定店。

大家還未看過這本漫畫或Netflix播映中的《咒術迴戰》？哪你一定不懂得它的人氣已經不單止在日本，甚至全球鋪天蓋地的大熱。

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近日NASA發放一篇國際太空站拍攝日本東京的夜空截圖，就已經超過1萬人留言：「You are my special」，原因正因為是《咒術迴戰》第二季 「澀谷事變」由樂隊King Gnu主唱的主題曲《Specialz》，開首的第一句You are my special（官方OP畫面中也剛好播出這夜空圖），加上展期至本月尾的本地《咒術迴戰展香港站2023》，可見該動畫的人氣在今天一時無倆。

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眼見動畫持續大熱，手機殼品牌CASETiFY當然不會錯失合作機會，推出劇中多個角色的手機保護殼及一系列AirPods、AirPods Pro保護殼、 Apple Watch錶帶、iPad 和手提電腦保護套、磁力無線充電器和手機背帶等。但數到最特別的是同時推出「獄門疆」AirPods保護殼和「伏魔御廚子」耳筒 。

此外，「粉絲」們最高興的應該是2月3日到8日期間在K11 MUSEA 舉辦期間限定店，將會展示世界上最大的《咒術迴戰》靈感裝置，大家不容錯過。

產品查詢：3480 3281

記者：何偉雄