東涌車禍｜接載妻子父母　男子駕駛時昏迷自炒　送院搶救一周不治【附10大猝死徵兆】

本港一名49歲姓鄭男子駕駛Tesla載乘親友，本月21日駛經東涌怡東路時，突然昏迷自炒。鄭男其後被轉送瑪嘉烈醫院留醫，經搶救一周後，延至昨日（28日）清晨不治。

最新影片:

鄭男當日載有妻子及父母共4人，意外前曾一同用膳。不過，當鄭男駛至怡東路藍天海岸屋苑對開時，突然失去意識，陷入昏迷，導致座駕撞向路邊欄杆，之後再衝前20米始停下，同行太太報警求助。鄭男其後被送往北大嶼山醫院搶救，其後再轉送至瑪嘉烈醫院治理。而車上的76歲姓陳母親亦報稱肩及腳痛，清醒送往北大嶼山醫院治理。警方正調查意外原因。

警方事後調查指，司機沒有表面傷痕，不排除他駕駛時突然暈倒，正循司機身體狀況等方面調查意外成因。但鄭男在瑪嘉烈醫院經搶救一周後，延至昨日（28日）清晨不治。

醫生：猝死多與心臟病有關

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，冬天人體易因溫差較大導致血管收縮，造成血壓上升，若果本身血壓偏高，更可誘發中風或心臟病的風險。

心臟科專科醫生高耀鈞亦曾受訪指，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞；病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，以下6大高危因素恐增猝死風險：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm