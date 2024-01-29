  • 16°C
香港時間 : 2024129日 (週一) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東涌車禍｜接載妻子父母　男子駕駛時昏迷自炒　送院搶救一周不治【附10大猝死徵兆】

都市病 10:34 2024/01/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

本港一名49歲姓鄭男子駕駛Tesla載乘親友，本月21日駛經東涌怡東路時，突然昏迷自炒。鄭男其後被轉送瑪嘉烈醫院留醫，經搶救一周後，延至昨日（28日）清晨不治。

最新影片:

Healthy Life
【Healthy Life】每日10次！2個簡單動作坐住操Core　壓力大情緒差1招放低負能量

鄭男當日載有妻子及父母共4人，意外前曾一同用膳。不過，當鄭男駛至怡東路藍天海岸屋苑對開時，突然失去意識，陷入昏迷，導致座駕撞向路邊欄杆，之後再衝前20米始停下，同行太太報警求助。鄭男其後被送往北大嶼山醫院搶救，其後再轉送至瑪嘉烈醫院治理。而車上的76歲姓陳母親亦報稱肩及腳痛，清醒送往北大嶼山醫院治理。警方正調查意外原因。

警方事後調查指，司機沒有表面傷痕，不排除他駕駛時突然暈倒，正循司機身體狀況等方面調查意外成因。但鄭男在瑪嘉烈醫院經搶救一周後，延至昨日（28日）清晨不治。

醫生：猝死多與心臟病有關

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，冬天人體易因溫差較大導致血管收縮，造成血壓上升，若果本身血壓偏高，更可誘發中風或心臟病的風險。

心臟科專科醫生高耀鈞亦曾受訪指，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞；病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，以下6大高危因素恐增猝死風險：

點擊圖片放大
+6
+5

6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

點擊圖片放大
+5
+4

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 交通事故 瑪嘉烈醫院 北大嶼山醫院 心臟病 東涌