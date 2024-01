哈比女神丨鄺潔楹晒仙氣晚裝靚相　 Judy與富二代男友好事近？【多圖】

▲ 「哈比女神」鄺潔楹與男友好事近?

身型嬌小、笑容甜美的鄺潔楹(Judy)是娛圈中的「哈比女神」,外表亮麗的她深得網民歡心,有不少工作機會又與富二代男友Ricky Yung相當穩定,Judy最近接連在IG晒出晚裝靚相,莫非二人的5年情修成正果?

飛常日誌丨鄺潔楹孖辮look客串演KOL 化身愛神撮合洪永城高海寧

鄺潔楹晒唯美晚裝相

鄺潔楹(Judy)公開自己身穿紫色仙氣晚裝的相,微露事業線的她,性感又甜美。

不少人也好奇Judy是否公布婚訊,「糖妹」黃山怡就留言道:「第一眼以為…你…」,有網民問:「索爆JUDY你著得咁靚,閃婚呀?」。

鄺潔楹靚字行先

Judy在相中的身高也屬網民關注點,有人留言:「影到妳6呎高」、「發生咩事!做乜高咗咁多」。

Judy有親自回應指自己穿了7吋高踭鞋,她又在IG限時動態內請大家估她所穿的高踭鞋高度,各有31%的投票人選擇7吋、10吋。

鄺潔楹揭開真相

現年31歲的Judy,已到適婚年齡,再加上有穩定的另一半,結婚也是一件很正常的事。不過,今次就不是Judy「閃婚」,而這輯靚相是由Judy請朋友為她所拍。

她在昨日(1月28日)也坦白公開:「I mean… I did ask for candid(我的意思…我確實要坦白)When you ask your friend to take some photos for you (當你請你的朋友為你拍一些照片)」。

