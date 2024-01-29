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哈比女神丨鄺潔楹晒仙氣晚裝靚相　 Judy與富二代男友好事近？【多圖】

娛樂 11:33 2024/01/29

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熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

「哈比女神」鄺潔楹與男友好事近？

身型嬌小、笑容甜美的鄺潔楹（Judy）是娛圈中的「哈比女神」，外表亮麗的她深得網民歡心，有不少工作機會又與富二代男友Ricky Yung相當穩定，Judy最近接連在IG晒出晚裝靚相，莫非二人的5年情修成正果？

飛常日誌丨鄺潔楹孖辮look客串演KOL　化身愛神撮合洪永城高海寧

鄺潔楹晒唯美晚裝相

鄺潔楹（Judy）公開自己身穿紫色仙氣晚裝的相，微露事業線的她，性感又甜美。

不少人也好奇Judy是否公布婚訊，「糖妹」黃山怡就留言道：「第一眼以為…你…」，有網民問：「索爆JUDY你著得咁靚，閃婚呀？」。

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鄺潔楹靚字行先

Judy在相中的身高也屬網民關注點，有人留言：「影到妳6呎高」、「發生咩事！做乜高咗咁多」。

Judy有親自回應指自己穿了7吋高踭鞋，她又在IG限時動態內請大家估她所穿的高踭鞋高度，各有31%的投票人選擇7吋、10吋。

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鄺潔楹揭開真相

現年31歲的Judy，已到適婚年齡，再加上有穩定的另一半，結婚也是一件很正常的事。不過，今次就不是Judy「閃婚」，而這輯靚相是由Judy請朋友為她所拍。

她在昨日（1月28日）也坦白公開：「I mean… I did ask for candid（我的意思…我確實要坦白）When you ask your friend to take some photos for you （當你請你的朋友為你拍一些照片）」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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