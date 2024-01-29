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【呈請清盤】拖欠領展舖租未清還　凱施餅店公司被頒令清盤

社會 10:50 2024/01/29

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拖欠領展舖租未清還，凱施餅店公司被頒令清盤。（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，其經營公司凱施食品有限公司早前遭入稟高等法院呈請清盤，曾多次向入稟經營公司追討欠租的領展物業有限公司，早前已取替清盤呈請人身分，清盤聆訊今（29日）於高等法院再訊。法官聽取各方陳詞後指，答辯公司未能履行承諾於限期前支付部份欠租，就潛在投資計劃至今亦沒有任何進展，答辯公司聲稱本周內可支付500萬元，但不為呈請人接納，加上呈請獲另一債權人支持，遂正式頒下清盤令。

呈請人領展物業有限公司，答辯人為凱施食品有限公司。

呈請一方於庭上表示，答辯方未能履行早前法庭之命令，於2023年12月18日前向呈請人支付170萬元。答辯一方所指之潛在投資計劃已告吹，現稱潛在投資達1,900萬元，並可於本周內向呈請人支付500萬元。呈請人認為答辯方未能提供有關投資合約，加上呈請得到另一債權人支持，故要求法庭頒下清盤令。

答辯一方則指昨(28日)午方從另一公司收取兩張共600萬元期票，於2月初方兌現，並擬於14天內向呈請人交還3個舖位。答辯方指今早開庭前已與呈請人商討，惟不獲接納方案，要求押後清盤聆訊1個月。

法官聽取各方陳詞後指，答辯人欠下領展逾1,002萬元，聲稱潛在投資計劃達1,900萬元，惟至今沒有任何進展。答辯人亦沒有遵守法庭命令，未有於限期前向呈請人支付170萬元，答辯人聲稱最新進展是於日前才收到期票，本周內可向呈請人支付款項，並曾與呈請人商討但不獲接納。法官指基於呈請人不接納說法，呈請申請亦獲另1被拖欠100萬元債項的債權人支持，遂正式頒下清盤令。

本案呈請人原為東亞銀行有限公司及滙中興業有限公司，早前由領展物業有限公司取代，庭上早前透露呈請人已就答辯方拖欠其中7個物業租金獲得判決，法官早前要求答辯方先向呈請人支付170萬，並將清盤聆訊押後至今早處理。呈請人早前亦於庭上透露，仍被凱施食品有限公司佔用10個物業。
 

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記者：林育慧

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