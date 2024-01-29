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學生精神健康︱及早洞悉學童壓力源頭 觀《年少日記》與專家探討學童壓力

育兒資訊 15:56 2024/01/29

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青少年精神健康分享會x電影放映活動已圓滿結束。

學童輕生問題要正視，由九龍塘扶輪社、香港經濟日報、TOPick 新聞、荷花集團合辦，以及香港小童群益會支持的青少年精神健康分享會與電影《年少日記》放映，已於1月28日圓滿結束。活動邀請了過百位家長出席觀賞《年少日記》電影，並邀請了教育界及醫護界3位專家，即場探討如何及早識別學生情緒黑洞及正面溝通。

九龍塘扶輪社社長李慧英小姐表示，2023年學童自殺率達到5年來新高，超過30名學童不幸自殺離世，而中大醫學院也有調查指，原來過往1年，每4個學童就有1個曾出現不同程度精神疾病。

自殺新聞只是「冰山一角」，有好多學童仍然受到唔同程序嘅精神困擾。要阻止呢類事件，除咗學校老師幫忙，身為最親嘅家長係最近身，亦都最需要行出第一步，了解多點你嘅小朋友，留意多點，體諒多點，分分鐘就係咁阻止到悲劇發生。

電影《年少日記》將學童自殺問題與男主角鄭sir的過去及現在生活貫穿，鄭sir有一個不幸的童年，律師爸爸又暴力傾向，哥哥則因缺乏家庭關愛輕生，最終導致父母離婚，這樣的童年成長經歷成為鄭sir的童年陰影，可惜長大後的鄭sir最終也選擇和心愛的妻子離婚。電影的情節寫實且沉重，出席活動的家長在觀看電影時都忍不住落淚。

教育心理學家呂畇俠博士表示，學童的壓力主要來源於4個方面，包括學業壓力、朋輩關係、外形影響及家長問題等，家長要從源頭找出子女壓力的根源，才能對症下藥。香港小童群益會心理創傷輔導中心主任呂匡中先生也指出，家長不要只着眼於子女的成績，要注重親子溝通，

要注意的是，溝通不是一問一答，而是當子女說出自己有想死的想法時，要善於引導子女說出當下遇到的困難，平時則可以在適合時間問下子女感興趣的話題，例如同朋友關係等。

如何才能幫助學生不要產生情緒壓力？精神科專科醫生林震醫生表示，家長首先要為子女建立溫暖和諧的家庭，沒有家暴，沒有吵架，讓學童覺得家庭是一個安全島。作為老師要阻止校園欺凌，嘗試從學生角度去幫他們處理壓力，最重要是無條件地關懷學生。作為朋輩，也要去關心身邊感到無助的同學。只要社會各界都要釋出善意，讓無助的學生產生安全感，就能大大減低悲劇的發生。

面對社交媒體上負面新聞，家長可以如何解釋給子女？三位專家建議，家長不要對新聞避而不談，而是應該用與子女探討當中的問題，

例如可以探討下點解新聞主角要做呢個選擇，再問回子女，假如他們遇到相同的困難時會如何處理，防患於未然。

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家庭教育 中小學教育 校園欺凌 香港經濟日報 九龍塘

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