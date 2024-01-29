中環地標丨名人餐廳SEVVA告別派對　甄子丹汪詩詩吳君如不捨落幕

▲ 著名公關鄭紹康跟甄子丹夫婦等賓客合照。(facebook）

位於中環太子大廈頂層、備受推崇的餐廳及酒吧SEVVA，去年宣布將於今年5月租約期滿後結束營業，令不少城中名人感覺不捨。

上周六（1月27日）晚上，SEVVA舉辦了一場盛大的致謝派對，紀念多年來的輝煌成就，並衷心答謝各位忠實顧客、支持者和粉絲多年來的擁戴。

這個告別派對吸引不少城中名人、精英，以及時尚、藝術和文化領域的頂尖人物出席，包括陳幼堅、盛智文、甄子丹及太太汪詩詩、吳繼煒及太太Yama Gaw、劉今晨、Kim Robinson、葉梁美蘭、吳君如、翁嘉穗、Vivienne Tam、俞琤，及何馬美域等，星光熠熠。

▲ SEVVA創辦人郭志怡舉行盛大告別派對。（曾耀輝攝）

派對由SEVVA創辦人郭志怡（Bonnae Gokson）親自精心策劃，她希望每位來賓在這個晚上一同回顧和細味多年來在SEVVA留下的珍貴回憶。

邀來國際表演者

致謝派對場面盛大，將生活品味和娛樂節目以別出心裁的方式完美融合。每個環節都經過悉心籌劃，從精選的歌單、扣人心弦的娛樂節目、至一系列招牌美點和香檳，全都由郭志怡精心安排，出席賓客可以在這一個晚上盡享一場回憶的盛宴。

郭志怡亦秉承一向積極發掘和培育人才的承諾，特意邀請了來自世界各地的表演者傾力演出，帶來無與倫比的精采表演，為活動增添國際風範。

郭志怡在派對上亦獻上感人致辭，她衷心感激SEVVA團隊及每一位員工，為客人打造了這個令人難以忘懷的晚上。

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郭志怡說：「SEVVA成立16年以來，我們共同克服了無數挑戰，亦共度了許多快樂時光。我由衷地感謝所有信任我、支持我們的顧客、忠實的員工及朋友，讓SEVVA能夠成為香港以至國際性的社交及娛樂地標。現在要告別可謂是苦樂參半，但是回顧多年來的成就，我們仍然會引以自豪，並會懷著開放的態度面對未來。SEVVA將永遠在我們的回憶中日久彌新。我再次衷心感謝各位堅定的支持和厚愛。」

SEVVA在2008年創立，成為香港的名人社交及娛樂風潮。在其16年的歷史，贏得全球名人包括皇室成員、藝人明星、富豪，以及來自時裝、音樂和電影界別的傑出人物的認同。

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