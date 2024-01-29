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靚太安樂窩｜李漫芬炮製煎堆迎新春　憶童年與父親製片糖湯圓趣事

休閒消費 13:59 2024/01/29

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熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

李漫芬炮製的煎堆很好意頭呢！

藝人李漫芬（Fanny）不時在社交網分享下廚樂趣，還自稱是「慳家師奶仔」，知慳識儉的她趁住農曆新年，在今集《靚太安樂窩》為大家示範一道製作簡易的新年食品，就是香脆可口的煎堆，Fanny藉此祝福大家：「煎堆碌碌金銀滿屋！」

【婆媳有愛】李漫芬從沒遇婆媳糾紛　感恩與奶奶能情如母女：上天對我很好【有片】

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    材料：

    糯米粉200克（6個細Size份量）

    砂糖70克

    清水125毫升

    白芝麻適量

    材料簡單(曾嘉文攝)

    Fanny指材料很簡單，主要有糯米粉、白芝麻和白沙糖。

    製作步驟：

    步驟一，將沙糖溶在熱水中，記住不要開太大火，否則變糖膠。輕輕攪拌，直至所有沙糖溶解即可。

    步驟二，將溶了糖的糖水倒在糯米粉上，將它搓成粉糰，粉糰太軟，就要加一些粉，太乾的話，就要加多一點水。

    步驟三，搓成粉糰後，它要靜放大概十五分鐘。十五分鐘後，將粉糰平均分成六個，可以做成六個小煎堆，記得搓圓它們，喜歡吃餡料的朋友，可以在裡面放豆沙、或者蓮蓉。

    步驟四，將小粉糰沾滿白芝麻。

    步驟五，倒油開鑊，記住全程細火，油不用太多，大概浸到五分一個煎堆高度就可以，放煎堆下鑊慢慢炸。

    步驟六，油滾了之後，就可以翻煎堆，翻一下它們，幫它們轉身，再炸到金黃色熟透即可上鑊。

    賣相不錯！(曾嘉文攝)

    生於傳統家庭 年廿八前已洗邋遢

    Fanny表示，她有一個「廚神奶奶」，廚藝非常了得，過新年奶奶都會製作蘿蔔糕、年糕和馬蹄糕，而Fanny母親就會製作笑口棗，她說：「老人家說做笑口棗時不能亂說話，否則那一年就會不吉利，所以做笑口棗時會好安靜。」隨即作出拉上拉鏈閉嘴的動作。她又笑言去到她的層次，廚藝沒有那麼精湛，所以選擇製作一些簡單又好味的賀年食品就行了。

    李漫芬炮製煎堆碌碌金銀滿屋(曾嘉文攝)

    問到新年有什麼習俗？Fanny指已故爸爸是個很傳統的人，所以別人是年廿八洗邋遢，他們家是年廿八前已經洗了，而且是由爸爸負責，所以她認為媽媽很幸福。除此之外，他們家亦會跟傳統做法，過新年會在枕頭底放壓歲錢。

    憶童年與父親製片糖湯圓趣事

    Fanny自言很喜歡吃糯米製成品，除了煎堆，還有就是爸爸做的湯圓，她回憶道：「大家知道是什麼餡嗎？不知道大家有沒有吃過，就是片糖餡，爸爸負責搓粉糰，我負責扑片糖，弄成一小塊，為什麼我要做這個岡位呢？因為可以偷吃片糖，哈哈。」說著說著，Fanny表示很掛念爸爸的味道。

    最後她將煎堆上鑊，雖然沒有預期中圓滾滾的模樣，而且有一隻還炸燶了少少，但Fanny笑言這就是家的味道，更打趣表示：「很快就完成了，不過中間這一個燶了少少，不打緊，這個留給我老公吃，令他生多些暗瘡，沒有女生喜歡他！」

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    責任編輯：Kiwi Lee

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