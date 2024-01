DSE︱2024首開放內地DSE試場　補習名師分析港生3大優勢留意一個重大威脅

▲ 2024首開放內地DSE試場,補習名師分析本港考生3大優勢。

【DSE/內地港人子弟學校/內地試場/大灣區】2024年起內地學校可辦DSE,內地生毋須赴港應考大部分科目,而上星期考評局確認應屆內地就讀港人子弟學校約110名考生,須跨境來港應考,署理教育局局長施俊輝稱一直未放棄設DSE內地試場,強調在大灣區內地城市增設考場屬便利措施,目的便利與考學校符合資格的學生應考,無需跨境來港,當局會繼續積極跟內地相關部門商討。

這一變化無疑對香港本地考生造成了一定的影響。內地學生通過DSE進入海外大學的途徑,因其相對國際考試的低成本而變得更具吸引力。近期預測顯示,參加DSE的內地學生人數將持續攀升。教育專家Spencer Lam導師提供了一些關於這一趨勢的見解和建議,特別是對2024至2026年的香港考生。

本地考生的核心優勢

1. 土生土長

DSE的考試內容仍然以香港的情境為主,這給本地考生帶來了不小的優勢。以英文科為例,從作文到口語測驗,許多題目都是圍繞香港的話題設計的。2018年的考試中,考生被問及對香港TVB是否衰落的看法,以及彩虹邨等網紅景點的受歡迎原因。

這類問題對於在地生活的香港考生而言,只要他們平時留意新聞和資訊,並將這些信息整理在Google sheet中,集中準備科技,年青人,教育,社交平台,職場,就能在考試中占得先機。

2. 英文口語能力是香港學生的護城河

香港學生通常從小就習慣使用英文,這使他們在英文口語考試中具有極大的優勢。即便沒有參加海外交流,香港學校中的外籍教師也會鼓勵學生使用英文。而內地學生在這方面則存在短板,其中一個原因是普通話中的捲舌音對英文發音的清晰度造成影響。

3. 考試模式熟悉度

香港學生對DSE考試模式的熟悉度較高,這是他們的另一大優勢。例如,從2018到2023年的試題分析可以幫助考生更好地理解考試趨勢和需求。

一個典型的例子是2021年的英文卷三 Long Tasks的其中1條題目,考生需要代表一個機構以婉轉和禮貌的方式拒絕一家供應商。這類題目測試的不僅僅是語言知識,更多的是社交技巧和職場溝通能力。優秀的作文應該避免直接的拒絕,例如直接寫"I am writing to reject your application",而應該使用更為委婉的語言,例如"I am writing to inform you that after careful consideration, we have decided to explore other options that may align more closely with our current needs."

香港考生的威脅 - 內地考生的背誦強,夠勤力

相對於香港學生傾向於理解和應用,內地考生通常背誦能力較強。以毛坦廠大學的學生為例,他們每天花費大量時間背誦,這種學習方式在語文科目上尤其有利。在英文科的學習中,詞彙和文法的大量背誦為內地考生提供了一種優勢。香港學生在這方面相對較弱,尤其是對於一些高級詞彙的使用。

總結來說,Spencer Sir認為內地考生參加香港DSE對香港教育生態以及考生自身帶來了挑戰和機遇。香港和內地的學生都應該利用各自的優勢,同時致力於克服自身的不足,從而在這個新的競爰環境中取得成功。

