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亡命半生｜逃亡半世紀　70歲通緝犯桐島聰胃癌末期　入院自爆身份4日後病逝

都市病 12:22 2024/01/29

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逃亡半世紀！日本疑似被通輯49年的恐怖份子桐島聰，因胃癌末期入住醫院；上周四（25日）向院方自爆身份後，於今日（29日）傳出末期胃癌病逝消息，終年70歲。據悉，桐島聰入院時本來是以假名登記，惟得悉病情嚴重後主動向院方自首，坦言自己「想用真名走完人生最後一程」。有關其真實身份的確認工作，目前仍在進行中。

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綜合日媒報道，桐島聰上周四因胃癌入住神奈川縣鎌倉市的醫院，初時曾使用假名「內田洋」（ウチダヒロシ）登記，其後卻主動向院方表示自己就是桐島聰。他指自己病情嚴重，因此「想用真名走完人生最後一程」。

院方接報後報警，期間警方曾向桐島聰進行審訊，他亦向調查人員透露了部分只有「桐島聰」本人才知道的內幕，惟當年桐島聰並未有留下指紋或是DNA紀錄，因此警方只能透過親屬DNA進行身份核實。可惜結果尚未出爐，他便已經因病離世，令案件變得更加難以調查。

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    逃亡49年消失無蹤 多年來潛伏土木公司

    據了解，桐島聰出生於廣島縣福山市，縣內高中畢業後，於1972年入讀明治學院大學，是上世紀70年代日本恐怖組織「東亞反日武裝戰線」成員。1975年4月18日，他涉嫌於東京銀座國產業經濟研究所入口大門附近裝置定時炸彈，炸彈翌日爆炸致部分建築物受損。同年5月，他正式遭到警方通緝，桐島聰於澀谷區領取部分現金、與居於廣島縣父親通過電話後，便從此失去蹤影。

    報道指出，桐島聰之後化名「內田洋」，於神奈川縣藤澤市一間土木工程公司工作數10年，獨自居住在公司附近一間殘舊的木屋之中。一名住在附近的70多歲男子表示，20多年前曾聽該公司的相關人士稱：「雖然他來歷不明，是一個奇怪的人，但（公司）還是聘用了他。」最近「內田」身體不佳，入院前曾因身體狀況惡化蹲在路上，被人幫忙攙扶回家。

    鄰居及認識「內田」的人得知他的真實身份後，都大感驚訝。一名認識「內田」的70多歲女子表示，自己曾看過桐島聰的照片，而「內田」則常常戴着一頂針織帽和黑框眼鏡，從未想過「內田」會與此事有關。她又指自己與「內田」平常見面都會互打招呼，對其印象很好，「現在想來，兩者確實在身材等方面看起來很相似，但想到桐島聰竟然離我這麼近......」

    目前警方正透過DNA鑑定等方式，確認他是否為桐島聰本人。雖然目前本人已離世，但調查人員認為他不可能單獨逃亡20年，因此假如確認了他的身份後，將會調查是否有人協助他逃跑。

    7大胃癌常見徵狀

    本港臨床腫瘤科專科醫生李兆康曾接受訪問，拆解7大胃癌常見徵狀：

     

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    針對胃癌的成因，李醫生表示相信主要和亞洲人的飲食習慣有一定關係。因為胃癌的風險因素最主要是吸煙，亞洲人的吸煙比率相對於西方國家仍屬於較高。另外亦愛吃醃製食物，這情況在中國大陸、日本相當普遍，而胃癌的發病率也相對較高。香港人的飲食習慣普遍多肉少菜，相信也是胃癌持續較多的其中一個原因。

    早期的胃癌，一般盡可能以外科手術根治；第二、三期的病人，醫生會建議手術後再接受半年左右的化療，以減低復發風險；若已是第四期，除了化療外，或會建議病人接受上述檢測，看是否適合接受標靶治療或免疫治療，以提高存活的機會。

    7大高危族群

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