亞洲小姐丨楊恭如被前經理人文雋指性格單純　上海富商周正毅追女星招數曝光

▲ 楊恭如被前經理人文雋指性格太單純。

1995年亞洲小姐冠軍楊恭如被譽為「亞姐中的亞姐」，其近年大幅減產，已有好一段時間未有在香港現身。

數到與楊恭如有關的新聞，少不了她當年捲入上海前首富周正毅婚姻的新聞。她的前經理人文雋，早前就在其YouTube頻道「文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk」講到楊恭如的戀愛事。

香港小姐丨葉翠翠突晒BB照 悄悄生第4胎再做人母？

最新影片推介：馮盈盈專訪

文雋指楊恭如為人單純

楊恭如被指與周正毅在2002年3月在半山同居，在同年10月，楊恭如在銅鑼灣利園商場地庫疑被周正毅太太毛玉萍公開掌摑。

文雋指楊恭如為人單純，他又表示聽過周正毅曾承諾自己會離婚，他說：「嗱！呢個我聽返嚟，但係個男人曾經承諾過『我會離婚』，呢啲我哋寫戀愛劇都係咁，或者有不治之症，總之令呢個傻妹信到貼貼服服，佢阿媽就好焦急，我覺得所有不該都係周生。」

他指當年楊恭如被掌摑後，楊媽媽致電予他，他就請楊恭如到他家中。他直言：「我好疼錫佢，但真係呢件事耽誤咗佢。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

周正毅出招追楊恭如

文雋提到周正毅當年追求楊恭如的招數，指當時他與恭如在內地完成活動，恭如就告知他：「阿邊個嚟接我」，她續說：「你睇吓，架跑車喺後面跟住我哋架保姆車」，十分厲害！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R