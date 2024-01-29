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天價手術｜餐廳筷子木刺拮傷手　女子花$2萬做手術索賠　店方質疑1療程沒必要

食用安全 18:45 2024/01/29

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手指一個小傷口需要花過百萬元治療？內地一名女食客早前到火鍋店用餐，期間手指不慎被筷子木刺刺傷，店方便將她送院治療，未料事後被收取約1.9萬港元醫藥費，其中一個療程是將手指的血吸出再回輸，費用就高達5,500港元，令店方大惑不解，「我們就覺得這個不可思議」。

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綜合內媒報道，陝西西安一間火鍋店近日在社交平台上傳影片，表示一名女食客去年12月在店裡用餐，手指不慎被筷子木刺刺傷，店方當時將女子送到西安市紅會醫院治療，未料院方收取1.7萬元（人民幣．下同，約1.9萬港元）醫療費，引來網民熱議。

店家透露該女顧客用餐時用濕紙巾擦筷子，期間可能太過用力，導致手指頭被筷子木刺扎了一個小傷子。店方指當時醫院提出2種治療方案，如果直接拔出木刺，問題應該不大，但會有細菌存在，有機會造成感染；第二種方案是做手術，費用約1萬元（約1.1萬港元）。店方不想客人留下隱患選擇做手術，並花費1萬元，此前檢查費用已花費2,000元（約2,200港元）。數天後該女顧客聯絡店家，表示自己已經痊癒，但院方還需繳付5,000元（約5,500港元），令店家非常驚訝，「當時我們就覺得這個不可思議，一個小的傷疤就會花到17,000」。

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斥一個療程無必要

店家向醫院索取所有費用清單，發現總計確為1.7萬多元，帳單顯示西藥1,700多元（約1,900港元）、檢查30元（約33港元）、治療1,000多元（約1,100港元）、手術5,680元（約6,300港元）、材料5,900多元（約6,500港元）、床位160元（約180港元）等，其中有一個操作是先將患者患處的血吸出一部分再回輸，這項操作費用達5,000多元，令店方感到不解，

「我們是比較吃驚的，這個女孩在醫院該花的、不該花的全花了。我覺得這個事件裡面包含著人性的劣根性。如果這個女孩不是在門店，或者她不小心劃傷了，她會去做這個手術嗎？她會不會花這筆費用嗎？」

影片曝光後，不少網民對事件表示關注，亦有人質疑醫院「小病大治」。有記者聯繫西安紅會醫院工作人員，對方表示醫院是本著「一切為病人服務」的態度對待病患，因患者本人未有提出異議，故不能公開病患相關情況，「如果她自己提出質疑，我們肯定很快會調查清楚，給出回應」。

工作人員表示，作為醫務單位，他們不清楚患者和火鍋店之間的關係，醫院只負責治病救人，亦只對患者負責。有關影片發布後，有網民提出「小病大治」的質疑，工作人員稱醫院會向主管匯報，看是否公開回應。

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