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真情丨92歲譚倩紅精神奕奕現身　與陳寶華聚會回憶湧現

娛樂 12:58 2024/01/29

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譚倩紅罕有現身。

在經典處境劇《真情》演「容姨」深入民心的譚倩紅，在2004年淡出幕前過退休生活。

「容姨」罕現身

近日曾在《真情》擔任編審和編劇的陳寶華在社交網甫出與「容姨」合照，並留言：「92歲的精靈红姨，活潑開朗，叻女！」。

相中可見，「容姨」精神奕奕，笑容慈祥，大家也很開心見到她身體健康，還指《真情》的回憶返晒嚟！

譚倩紅與陳寶華

《真情》「容姨」深入民心

為50、60年代粵劇界正印花旦的譚倩紅，憑「星洲芳豔芬」美譽於粵劇成名，當年還被邀拍了不少電影。直至1970年，她決定專心相夫教女故暫時息影，當時的她也有點不捨：「聽到鑼鼓聲響起會口噏噏，跟住去唱。不過時間久了，過去了的便算，曾經擁有便可以，何需要那麼緊張。」

直至20年後，譚倩紅獲導演朱日紅邀演電影《七年之癢》正式復出，之後加入TVB參演劇集。

譚倩紅於1995年演出TVB經典處境劇《真情》「容姨」一角深入民心，直至2004年演出亞視劇集《8號巴士站站情》後便退出娛樂圈。

她自覺跟《真情》「容姨」很相似，曾於港台節目訪問說：「編劇應該因應演員性格去寫，我真的不會跟人爭拗，人家說甚麼都認同，不會同人爭，一來性格原因，二人來有麝自然香，何需爭呢。」

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生活開心自在

不過譚倩紅退休生活完全不悶，除跟朋友唱粵劇及上太極班外，也有被傳媒拍到她到茶餐廳嘆下午茶，生活十分多姿多彩。

她幾年前曾現身睇容祖兒演唱會，在楊千嬅周柏豪拍攝《多功能老婆》時，譚倩紅也有去探班。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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